ЦРУ і МІ-6 розслідують катастрофу інопланетного корабля

Відбулася світова прем'єра серіалу "Уламки"

Вийшла перша серія довгоочікуваного серіалу "Уламки", який можна подивитися вдома онлайн OLL.TV. Серіал у жанрі наукова фантастика і драма. У центрі сюжету – група оперативників зі спецслужб, які повинні запобігти моторошному впливу інопланетного корабля, який зазнав катастрофи прямо над Землею. Похмура атмосфера, незвичайний розвиток сюжету і круті локації Канади – то, що потрібно для перегляду в березні.

"Уламки" Фото: NBC, themoviedb.org

Сюжет

Браян Беневенто і Фінола Джонс, спецагенти ЦРУ і Мі-6, ведуть спільне дослідження зруйнованого космічного корабля. Незабаром з'ясовується, що об'єкт здатний нез'ясовним чином впливати на людей, а простір навколо його уламків перетворюється на аномальну зону, де не діють закони фізики. Крім того, є й інші агенти таємних організацій, які ведуть полювання за елементами нових технологій...

Цікаві факти:

Серіал від Дж. Х. Ваймена (виконавчий продюсер) – творця науково-фантастичних серіалів "Майже людина" і "Грань".

"Уламки" стали другим серіалом, виробництво якого NBC схвалила після замовлення спін-оффу "Закон і порядок: спеціальний корпус".

За словами авторів проєкту, тут важлива кожна серія: окремі епізоди рухають загальний сюжет, а розвиток персонажів відбувається протягом усього сезону.

Кадр з серіалу "Уламки" Фото: NBC

Автори підкреслюють, що в серіалі присутній наскрізний сюжет з елементами "міфології".

Цікавий задум сценариста про партнерів-спецагентів з різними характерами й менталітетом, робота яких в дуеті нагадує знаменитих Малдера і Скаллі: вона – добра, інтуїтивна й уважна до деталей, а він – розумний, чарівний, упевнений і обережний, але не дуже сильний в вираженні емоцій.

Фільмування проходили у Ванкувері (Британська Колумбія, Канада).

Раніше в онлайн-кінотеатрі вийшов один із головних хітів 2020 року – фільм "Ще по одній".

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