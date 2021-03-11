В Украине создают большую космическую станцию!

В этом месяце стартовали съемки международного сериала "Инфинити"

В Украине начались съемки англоязычного мини-сериала о космосе "Инфинити" для французского телеканала Canal+. Детективный сериал будет состоять из шести эпизодов, и в нем снимаются как зарубежные, так и отечественные актеры. Производством занимаются известная французская компания Federation Entertainment и Apple Tree Vision, которые как раз недавно закончили в Украине съемки боевика "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Детали сюжета до сих пор держатся в секрете, а фото и видео со съемочной площадке также недоступны к показу. Но некоторыми любопытными деталями поделились продюсер сериала Жан-Шарль Леви ("Семейное ограбление с Жаном Рено) и основатель Star Media Влад Ряшин во время пресс-конференции в Укринформ, 11 марта.

Сериал "Инфинити", скриншот YouTube

"Главная фишка этого сериала в том, что мы создаем в Украине международную космическую станцию, которая останется тут как декорация и мы будем ее использовать для наших дальнейших проектов", – сказал Жан-Шарль Леви.

Известно, что действие сюжета будет разворачиваться на космической станции, где произойдет чрезвычайное происшествие. Параллельная линия сюжета покажет расследование детективов, и в итоге все эти события окажутся связанными.

Кроме того, в этом сериале команда проекта планирует получить рибейты – это значит, что часть потраченного бюджета на съемки в Украине будут возмещены. Помимо Украины, съемки еще пройдут в Казахстане на полигоне Байнокур и в Париже.

Ранее продюсер популярного сериала "Громада" рассказал о съёмках в пандемию.

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