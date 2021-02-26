Продюсер серіалу "Громада" розповів про зйомки в пандемію і до чого не готове українське суспільство

Серж Куніцин зізнався, що коронавірус не оминув і членів знімальної групи

Весна на носі, всі потихеньку починають "оживати" і, звісно, згадують цей же період в минулому році. Тоді нас застали зненацька пандемія, карантин і невизначеність. Команду серіалу "Громада" також не порадувала ситуація – зйомки переносилися, актори ставали "позитивними", і складно було передбачити, чи вийде зняти проєкт в цілому.

На щастя, на телеканалі НЛО TV вже йде другий сезон ситкому "Громада", зйомки якого якраз і "потрапили" в непередбачені обставини. Серж Куніцин, продюсер проєкту, розповідає, як це було.

Серж Куніцин Фото: прес-служба

Серж, розкажи, як знімався другий сезон "Громади". Адже ви, якщо не помиляюся, потрапили в самий розпал пандемії?

Ох, це моє найулюбленіше питання! Так, нам "пощастило" по повній програмі. Ми переносили зйомки, відкладали, думали, що вся ця ситуація з ковідом якось вирішиться в позитивному руслі. Але не зрослося, не склалося, і довелося працювати в запропонованих умовах. Скажу чесно, ми не одразу прийшли до дисципліни, хоча організували для всіх і тестування, і обов'язкові маски-антисептики, і просили не виходити на зміни, якщо хтось себе погано почуває.

Але кіносеріальний світ – він такий, "щільний" дуже. Якщо ти працюєш із кимось на одному проєкті, ви стаєте сім'єю. Хочеться десь і обійняти, і поцілувати, і випити з одного стакана. Тому на початкових етапах бувало, що маски знімалися в ту ж секунду, як я виходив зі знімального майданчика. Але на щастя, ми зуміли донести важливість запобіжних заходів, адже, перш за все, потрібно подумати, що ви можете стати причиною хвороби іншого.

Кадр зі зйомок серіалу "Громада" Фото: прес-служба

Що було найскладнішим у знімальному процесі у зв'язку з ковідом?

Якщо чесно, я навіть не буду говорити про те, які це фінансові збитки, як це вплинуло на терміни, кількість залучених людей і як, в принципі, така страшна ситуація впливає на творчих людей. Уявіть собі, як креативній, веселій, життєрадісній людині важко щось заборонити. Але найскладніше в цій ситуації, коли у нас з'явилися перші хворі на Ковід-19. Не буду називати прізвища, не знаю, чи ділилися вони цією інформацією в публічному полі, але похворіли і члени знімальної групи, і актори, і мене не обійшла ця доля.

Це, звісно, скасування зйомок, обов'язкова здача тестів для всієї групи, і очікування, поки все налагодиться. А потім знову тести. Але, що ще гірше, хвороба сильно впливає на твій стан і вже в період одужання.

Тож складно було, передусім, морально. Треба було і всіх підтримати, і самому себе, як Мюнхгаузен, тягнути зі зневіри і відчаю.

Серж Куніцин і актор Павло Тупиков Фото: прес-служба

Який фідбек ви отримували після першого сезону?

Спасибі, що перейшли до приємних запитань (усміхається). Зізнаюся, "Громада" для всіх нас – це експеримент чистої води. І я дуже вдячний каналу, Івану Букрєєву і Олегу Добрелі особливо за те, що вони в нього повірили і дали йому здійснитися. Після першого сезону і на канал, і нам багато глядачів писали, що вони в захваті, що не очікували від українського серіалу такого гумору, таких сміливих тем і такої якоїсь безпосередності. Дякували, звісно, запитували, коли буде другий сезон. І часто писали, що просто закохані в наших персонажів.

До речі, як ви підбирали акторів? Адже склад практично не змінився з першого сезону, всі впоралися зі своїми завданнями?

Не повірите, але ми влаштовували кастинг (сміється). І я щасливий, що нам вдалося знайти Юлю, Таню, Пашу, Кирила, Антона, Владу, Володимира, Антона і тепер уже Богдана (Богдан Шелудяк – актор, блогер, грає роль коханого головної героїні Аліси – ред.).

Богдан Шелудяк зараз більше блогер, ніж актор – принаймні, таке складається враження. Як тобі здається, Богдан вдало вписався в колектив і вжився в роль?

На мій сором, я тільки почав вивчати весь цей блогерський світ, тому не можу виступати експертом. Богдан прийшов на кастинг, у нього не все і не одразу вийшло, але коли ми побачили їх на парному кастингу з Юлею Шугар (актриса, яка виконує головну роль – ред.), то щось йокнуло! Знаєте, між акторами, що грають закоханих, повинна проскочити якась іскра – і тут вона була. І якщо на початку Богдану було якось некомфортно в його образі, ніби щось заважало, то в процесі він зміг його підкорити і зробити своїм.

Когось, напевно, це може здивувати – адже у Богдана склався певний зухвалий образ – але він дуже старанний, уважний, вимогливий до себе. На майданчику не було ніякої зірковості або зарозумілості, тільки професіоналізм і бажання зробити краще. А у нас всі актори такі! Тож в "Громаді" все по любові, і Богдан – не виняток.

Богдан Шелудяк Фото: прес-служба

Про що "Громада" на твою думку? У чому особливість цього серіалу?

Усі продюсери люблять свої проєкти і вважають їх особливими, і я ставлюся до "Громади" так само! Це унікальний продукт, ми зуміли закласти туди суперскладні, важливі і часом болючі теми, ще й загорнути "цукерку" в комедійну обгортку. "Громада" – це про наше життя, про українців, про людей.

Я вважаю, що цей серіал повинен рвати всі рейтинги, перемагати в усіх конкурсах і отримувати всі нагороди світу. І не тільки тому, що я продюсер, а тому, що вважаю його дійсно вартим уваги. Він живий, справжній, яскравий і сучасний.

І мені дуже сумно, що у "Громади" не такі високі рейтинги, як нам хотілося б. Але я зрозумів, що ми отримаємо відкладений результат. Адже багато в чому українське суспільство ще не готове поглянути на себе з боку, побачити і пропрацювати якісь свої вади і мінуси. Ми ще не навчилися сміятися над собою, що вже говорити про усвідомлення проблем і бажанням змінюватися на краще. Тож, упевнений, що "Громада" випереджає свій час.

У серіалі всі персонажі достатньо вільно висловлюють свої думки, навіть якщо це нецензурна лексика. Чим зумовлена ​​така сміливість?

Знову ж таки, ми про справжність! Від деяких слівець у мене волосся дибки стає, але вони з'явилися не просто – ми провели аналіз, зібрали всі перли і особливості мови молоді. І у нас навіть були запеклі суперечки літературних редакторів серіалу Дмитра Шостака і Марії Бендзерук. Але... Люди так говорять! Так чому показувати прилизану "літературну" мову, як це часто буває? Герої стають пластмасовими і далекими від реальності. У нас же все чесно. І нехай кине в мене каменем той, хто не висловлюється експресивно, коли у нього в житті відбувається якась... неприємність (тут, звісно, повинно бути інше слово).

Чи буде третій сезон?

Ми б дуже цього хотіли. А там як Бог, обставини і канал дадуть. У будь-якому випадку, для нас "Громада" – це вже ціле життя.

Нагадаємо, що зовсім скоро телеканал "Україна" покаже захопливий серіал про спортсменку – "Незакрита мішень".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися