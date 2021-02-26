Продюсер серіалу "Громада" розповів про зйомки в пандемію і до чого не готове українське суспільство
Серж Куніцин зізнався, що коронавірус не оминув і членів знімальної групи
Весна на носі, всі потихеньку починають "оживати" і, звісно, згадують цей же період в минулому році. Тоді нас застали зненацька пандемія, карантин і невизначеність. Команду серіалу "Громада" також не порадувала ситуація – зйомки переносилися, актори ставали "позитивними", і складно було передбачити, чи вийде зняти проєкт в цілому.
На щастя, на телеканалі НЛО TV вже йде другий сезон ситкому "Громада", зйомки якого якраз і "потрапили" в непередбачені обставини. Серж Куніцин, продюсер проєкту, розповідає, як це було.
Серж, розкажи, як знімався другий сезон "Громади". Адже ви, якщо не помиляюся, потрапили в самий розпал пандемії?
Ох, це моє найулюбленіше питання! Так, нам "пощастило" по повній програмі. Ми переносили зйомки, відкладали, думали, що вся ця ситуація з ковідом якось вирішиться в позитивному руслі. Але не зрослося, не склалося, і довелося працювати в запропонованих умовах. Скажу чесно, ми не одразу прийшли до дисципліни, хоча організували для всіх і тестування, і обов'язкові маски-антисептики, і просили не виходити на зміни, якщо хтось себе погано почуває.
Але кіносеріальний світ – він такий, "щільний" дуже. Якщо ти працюєш із кимось на одному проєкті, ви стаєте сім'єю. Хочеться десь і обійняти, і поцілувати, і випити з одного стакана. Тому на початкових етапах бувало, що маски знімалися в ту ж секунду, як я виходив зі знімального майданчика. Але на щастя, ми зуміли донести важливість запобіжних заходів, адже, перш за все, потрібно подумати, що ви можете стати причиною хвороби іншого.
Що було найскладнішим у знімальному процесі у зв'язку з ковідом?
Якщо чесно, я навіть не буду говорити про те, які це фінансові збитки, як це вплинуло на терміни, кількість залучених людей і як, в принципі, така страшна ситуація впливає на творчих людей. Уявіть собі, як креативній, веселій, життєрадісній людині важко щось заборонити. Але найскладніше в цій ситуації, коли у нас з'явилися перші хворі на Ковід-19. Не буду називати прізвища, не знаю, чи ділилися вони цією інформацією в публічному полі, але похворіли і члени знімальної групи, і актори, і мене не обійшла ця доля.
Це, звісно, скасування зйомок, обов'язкова здача тестів для всієї групи, і очікування, поки все налагодиться. А потім знову тести. Але, що ще гірше, хвороба сильно впливає на твій стан і вже в період одужання.
Який фідбек ви отримували після першого сезону?
Спасибі, що перейшли до приємних запитань (усміхається). Зізнаюся, "Громада" для всіх нас – це експеримент чистої води. І я дуже вдячний каналу, Івану Букрєєву і Олегу Добрелі особливо за те, що вони в нього повірили і дали йому здійснитися. Після першого сезону і на канал, і нам багато глядачів писали, що вони в захваті, що не очікували від українського серіалу такого гумору, таких сміливих тем і такої якоїсь безпосередності. Дякували, звісно, запитували, коли буде другий сезон. І часто писали, що просто закохані в наших персонажів.
До речі, як ви підбирали акторів? Адже склад практично не змінився з першого сезону, всі впоралися зі своїми завданнями?
Не повірите, але ми влаштовували кастинг (сміється). І я щасливий, що нам вдалося знайти Юлю, Таню, Пашу, Кирила, Антона, Владу, Володимира, Антона і тепер уже Богдана (Богдан Шелудяк – актор, блогер, грає роль коханого головної героїні Аліси – ред.).
Богдан Шелудяк зараз більше блогер, ніж актор – принаймні, таке складається враження. Як тобі здається, Богдан вдало вписався в колектив і вжився в роль?
На мій сором, я тільки почав вивчати весь цей блогерський світ, тому не можу виступати експертом. Богдан прийшов на кастинг, у нього не все і не одразу вийшло, але коли ми побачили їх на парному кастингу з Юлею Шугар (актриса, яка виконує головну роль – ред.), то щось йокнуло! Знаєте, між акторами, що грають закоханих, повинна проскочити якась іскра – і тут вона була. І якщо на початку Богдану було якось некомфортно в його образі, ніби щось заважало, то в процесі він зміг його підкорити і зробити своїм.
Когось, напевно, це може здивувати – адже у Богдана склався певний зухвалий образ – але він дуже старанний, уважний, вимогливий до себе. На майданчику не було ніякої зірковості або зарозумілості, тільки професіоналізм і бажання зробити краще. А у нас всі актори такі! Тож в "Громаді" все по любові, і Богдан – не виняток.
Про що "Громада" на твою думку? У чому особливість цього серіалу?
Усі продюсери люблять свої проєкти і вважають їх особливими, і я ставлюся до "Громади" так само! Це унікальний продукт, ми зуміли закласти туди суперскладні, важливі і часом болючі теми, ще й загорнути "цукерку" в комедійну обгортку. "Громада" – це про наше життя, про українців, про людей.
І мені дуже сумно, що у "Громади" не такі високі рейтинги, як нам хотілося б. Але я зрозумів, що ми отримаємо відкладений результат. Адже багато в чому українське суспільство ще не готове поглянути на себе з боку, побачити і пропрацювати якісь свої вади і мінуси. Ми ще не навчилися сміятися над собою, що вже говорити про усвідомлення проблем і бажанням змінюватися на краще. Тож, упевнений, що "Громада" випереджає свій час.
У серіалі всі персонажі достатньо вільно висловлюють свої думки, навіть якщо це нецензурна лексика. Чим зумовлена така сміливість?
Знову ж таки, ми про справжність! Від деяких слівець у мене волосся дибки стає, але вони з'явилися не просто – ми провели аналіз, зібрали всі перли і особливості мови молоді. І у нас навіть були запеклі суперечки літературних редакторів серіалу Дмитра Шостака і Марії Бендзерук. Але... Люди так говорять! Так чому показувати прилизану "літературну" мову, як це часто буває? Герої стають пластмасовими і далекими від реальності. У нас же все чесно. І нехай кине в мене каменем той, хто не висловлюється експресивно, коли у нього в житті відбувається якась... неприємність (тут, звісно, повинно бути інше слово).
Чи буде третій сезон?
Ми б дуже цього хотіли. А там як Бог, обставини і канал дадуть. У будь-якому випадку, для нас "Громада" – це вже ціле життя.
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