Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

З акторами серіалу "Незакрита мішень" працювали відомі українські біатлоністи

Сьогодні, 16:18

За словами виконавиці головної ролі, біатлон – один з найсуворіших видів спорту

Сьогодні, 1 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна" стартує прем'єра 24-серійної картини "Незакрита мішень" виробництва продакшну Saga Pictures на замовлення телеканалу.

У центрі сюжету – спортсменка, лідерка української збірної з біатлону Катя Горенко, яка має всі шанси стати олімпійською чемпіонкою. Та несподівано її ім'я виявляється вплутаним у допінговий скандал. Зйомки проєкту тривали 4 місяці і проходили в Києві та Карпатах, а знімальну групу на майданчику інструктував український спортсмен, у минулому – член національної збірної України з біатлону Сергій Седнєв.

Кадр з серіалу "Незакрита мішень"
Кадр з серіалу "Незакрита мішень"
Фото: прес-служба

Багаторазовий призер етапів Кубка світу з біатлону й учасник олімпійських ігор Сергій Седнєв вже закінчив спортивну кар'єру. Зараз він працює у Федерації біатлону України. Спортсмен каже: коли до нього звернулися кіношники за допомогою, він із задоволенням погодився.

"Я сам 20 років професійно займався біатлоном, виступав у збірній з 2002 по 2015 рік, брав участь у двох олімпіадах. Знаю, як це тренуватися при мінус 18 в самих комбінезонах, але одна справа, коли ти рухаєшся, і зовсім інша – коли стоїш і чекаєш на свою сцену. Пальці замерзають, руки тебе не слухаються. Зброя важить близько 4 кг, а дівчатка-акторки досить маленькі. Але вони молодці, впоралися!" – розповідає біатлоніст Сергій Седнєв.

Кадр з серіалу "Незакрита мішень"
Кадр з серіалу "Незакрита мішень"
Фото: прес-служба

Спеціально для зйомок у серіалі "Незакрита мішень" виконавиця головної ролі Олеся Мацкевич-Грибок, а також її колега, акторка Анна Грец тренувалися на базі в Києві з українською біатлоністкою Іриною Свистюлою, яка, до слова, також з'явиться в кадрі. Дівчата вчилися правильно одягати зброю і застібати лижі, лягати на вогневий рубіж, стріляти холостими і робили вправи з імітації лижного ходу. Олеся Мацкевич-Грибок відверто зізнається: хоча перепробувала чимало різних видів спорту, та біатлон – найсуворіший із тих, з якими їй доводилося мати справу.

Кадр з серіалу "Незакрита мішень"
Кадр з серіалу "Незакрита мішень"
Фото: прес-служба

"Я займалась боксом, ММА, плаванням, вогневою підготовкою, тож я досить витривала людина. Але спробувавши себе в ролі біатлоністки, мені здалося, що це люди, зроблені зі сплаву унікальних металів і людських рис. Коли ми вирушили знімати в Карпати, я по-справжньому відчула, наскільки це складно", – ділиться враженнями виконавиця ролі Каті, акторка Олеся Мацкевич-Грибок.

У Карпатах знімальна група працювала на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ, де в той час тренувалися українські біатлоністи. Тож складні постановочні сцени довірили професіоналам своєї справи.

"До зйомок, де потрібні були дублери, ми залучили наших 16-річних спортсменок, – говорить Сергій Седнєв. – Хоча паралельно вони готувалися до Чемпіонату України, тренери нам не відмовляли – якщо треба зніматися, то треба. Тому можна сказати, що у створенні цих кадрів брала участь уся біатлонна сім'я".

Кадр зі зйомок серіалу "Незакрита мішень"
Кадр зі зйомок серіалу "Незакрита мішень"
Фото: прес-служба

У фільмі глядачі також побачать акторів Артема Алексєєва, Валерію Ходос, Ірину Новак, Артема Позняка, Катерину Григоренко, Артура Логая, Олену Узлюк, Євгенія Єфремова та багатьох інших.

Режисери-постановники – Сергій Борчуков і Заза Буадзе. Оператори-постановники – Олександр Гребенніков, Максим Баєв. Художник-постановник – Дмитро Баран. Продюсери – Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Ігор Волков, Сергій Баранов. Виробництвом фільму на замовлення каналу "Україна" займався продакшн Saga Pictures.

Дивіться прем'єру серіалу "Незакрита мішень" з понеділка по четвер о 21:00 на каналі "Україна".

Раніше акторка Ірина Новак поділилася секретами щасливих стосунків у шлюбі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Новий "День бабака" побив касовий рекорд Продюсер серіалу "Громада" розповів про зйомки в пандемію і до чого не готове українське суспільство "Я 12 років була вегетаріанкою": зірка серіалу "Незакрита мішень" про секрети краси і щастя в шлюбі
серіали біатлон що подивитися телеканал Україна
Реклама

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму
Павлик подарил беременной жене машину за баснословную сумму

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Смачно

Десерт на 8 Березня: тарталетки із заварним кремом і малиною

Сьогодні, 13:57Events

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

Сьогодні, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Сьогодні, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Сьогодні, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Сьогодні, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

Вчора, 19:16Events

З першим днем весни: короткі привітання і смс

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:15Психо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

Вчора, 05:05Events

28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

27 лютогоЗірково

Шокуюча Бабка і танго Каменських з Поляковою: яким був шостий ефір шоу "Маска"

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоЗірково

NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

27 лютогоФаново

Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

27 лютогоЗірково

Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Реакция Камалия на оскорбление Поляковой про "сиськастую"
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Камалия назвала самый дорогой подарок от мужа-миллиардера
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти