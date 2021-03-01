З акторами серіалу "Незакрита мішень" працювали відомі українські біатлоністи

За словами виконавиці головної ролі, біатлон – один з найсуворіших видів спорту

Сьогодні, 1 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна" стартує прем'єра 24-серійної картини "Незакрита мішень" виробництва продакшну Saga Pictures на замовлення телеканалу.

У центрі сюжету – спортсменка, лідерка української збірної з біатлону Катя Горенко, яка має всі шанси стати олімпійською чемпіонкою. Та несподівано її ім'я виявляється вплутаним у допінговий скандал. Зйомки проєкту тривали 4 місяці і проходили в Києві та Карпатах, а знімальну групу на майданчику інструктував український спортсмен, у минулому – член національної збірної України з біатлону Сергій Седнєв.

Кадр з серіалу "Незакрита мішень" Фото: прес-служба

Багаторазовий призер етапів Кубка світу з біатлону й учасник олімпійських ігор Сергій Седнєв вже закінчив спортивну кар'єру. Зараз він працює у Федерації біатлону України. Спортсмен каже: коли до нього звернулися кіношники за допомогою, він із задоволенням погодився.

"Я сам 20 років професійно займався біатлоном, виступав у збірній з 2002 по 2015 рік, брав участь у двох олімпіадах. Знаю, як це тренуватися при мінус 18 в самих комбінезонах, але одна справа, коли ти рухаєшся, і зовсім інша – коли стоїш і чекаєш на свою сцену. Пальці замерзають, руки тебе не слухаються. Зброя важить близько 4 кг, а дівчатка-акторки досить маленькі. Але вони молодці, впоралися!" – розповідає біатлоніст Сергій Седнєв.

Кадр з серіалу "Незакрита мішень" Фото: прес-служба

Спеціально для зйомок у серіалі "Незакрита мішень" виконавиця головної ролі Олеся Мацкевич-Грибок, а також її колега, акторка Анна Грец тренувалися на базі в Києві з українською біатлоністкою Іриною Свистюлою, яка, до слова, також з'явиться в кадрі. Дівчата вчилися правильно одягати зброю і застібати лижі, лягати на вогневий рубіж, стріляти холостими і робили вправи з імітації лижного ходу. Олеся Мацкевич-Грибок відверто зізнається: хоча перепробувала чимало різних видів спорту, та біатлон – найсуворіший із тих, з якими їй доводилося мати справу.

Кадр з серіалу "Незакрита мішень" Фото: прес-служба

"Я займалась боксом, ММА, плаванням, вогневою підготовкою, тож я досить витривала людина. Але спробувавши себе в ролі біатлоністки, мені здалося, що це люди, зроблені зі сплаву унікальних металів і людських рис. Коли ми вирушили знімати в Карпати, я по-справжньому відчула, наскільки це складно", – ділиться враженнями виконавиця ролі Каті, акторка Олеся Мацкевич-Грибок.

У Карпатах знімальна група працювала на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ, де в той час тренувалися українські біатлоністи. Тож складні постановочні сцени довірили професіоналам своєї справи.

"До зйомок, де потрібні були дублери, ми залучили наших 16-річних спортсменок, – говорить Сергій Седнєв. – Хоча паралельно вони готувалися до Чемпіонату України, тренери нам не відмовляли – якщо треба зніматися, то треба. Тому можна сказати, що у створенні цих кадрів брала участь уся біатлонна сім'я".

Кадр зі зйомок серіалу "Незакрита мішень" Фото: прес-служба

У фільмі глядачі також побачать акторів Артема Алексєєва, Валерію Ходос, Ірину Новак, Артема Позняка, Катерину Григоренко, Артура Логая, Олену Узлюк, Євгенія Єфремова та багатьох інших.

Режисери-постановники – Сергій Борчуков і Заза Буадзе. Оператори-постановники – Олександр Гребенніков, Максим Баєв. Художник-постановник – Дмитро Баран. Продюсери – Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Ігор Волков, Сергій Баранов. Виробництвом фільму на замовлення каналу "Україна" займався продакшн Saga Pictures.

Дивіться прем'єру серіалу "Незакрита мішень" з понеділка по четвер о 21:00 на каналі "Україна".

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