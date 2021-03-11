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У Мережі розкритикували нове відео Регіни Тодоренко: Фу, вульгарно

Сьогодні, 15:53

Підписникам не сподобалося нове відео Регіни

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка недавно розповіла про проблеми зі своїм чоловіком Владом Топаловим, зазнала критики підписників. В Instagram вона опублікувала нове відео, яке багато хто не оцінили.

На відео Регіна з'явилася в новому образі – платинової блондинки з прямим волоссям до плечей. Телеведуча доповнила образ вечірнім макіяжем з яскраво-червоною помадою на губах. На відео Регіна вирішила трохи покривлятися, а потім облизала губи.

"Весело сьогодні було. Ви теж любите трохи покривлятися? " – поцікавилася вона у шанувальників.

regina todorenko (@reginatodorenko)

Але підписники не оцінили відео.

"Жах", "Фуф вульгарно", "Отстой", "Фууу! З язиком перебір", – написали у Мережі.


Раніше в Мережі розкритикували новий імідж Регіни Тодоренко.

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