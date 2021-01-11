"Потрапила в моторошне місиво": Регіна Тодоренко ледь не потонула на Балі

Відпустка телеведучої не обходиться без екстремальних ситуацій

Пригоди телеведучої Регіни Тодоренко на Балі тривають. Тільки недавно телеведуча травмувала ногу, а цього разу заняття серфінгом мало не закінчилися трагедією. Регіна в Instagram розповіла, що могла потонути.

Тодоренко зазначила, що вже давно намагається навчитися кататися на серфінгу. Але заняття проходять нерегулярно, і тому вона "вічний серф-учень".

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Часом я не справляюся з деякими хвилями (1,5 м і вище). І навіть починаю панікувати, якщо на мене звалюється скелеподібна тонна води. Так і вчора було, я в черговий раз потрапила в жахливе місиво, коли прийшов сет незнайомих мені і неприборканих хвиль ", – розповіла Регіна.

Цього разу хвилі ледь не забрали її на дно, але дівчина змогла взяти себе в руки і виплисти на безпечний простір.

Телеведуча зазначила, що не перестала боятися води після цього випадку, але все ж планує боротися зі своїм страхом.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко потрапила в скандал.

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