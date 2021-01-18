У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої і Дантеса

Пара позувала стоячи на величезному камені

Пам'ятаєте фото, на якому Надя Дорофєєва та Вова Дантес цілуються, стоячи біля водоспаду? Такий же знімок зробили Регіна Тодоренко і Влад Топалов, які теж відпочивають на Балі.

Подружжя поділилося вражаючим кадром на сторінці в Instagram.

"Цей каскадний водоспад неможливо обійти стороною! Особливо закохані зобов'язані заїхати для фото сюди", – написала в пості Регіна.

Ведуча не забула подякувати за локацію Дорофєєвій та її чоловіку.

Ми порівняли два кадри і пропонуємо вам проголосувати, у кого поцілунок біля водоспаду вийшов краще.

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко мало не потонула на Балі. Вона вже давно вчиться серфінгу, але заняття проходять нерегулярно, і тому вона називає себе "вічним серф-учнем".

У черговий раз хвилі ледь не забрали ведучу на дно, але Регіна змогла взяти себе в руки і виплисти на безпечний простір.

Чому Дорофєєва боялася починати сольну кар'єру, дивіться в сюжеті:

Нещодавно також повідомлялося, що Регіну Тодоренко госпіталізували на Балі.

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