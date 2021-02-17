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У Мережі розкритикували новий імідж Регіни Тодоренко

Сьогодні, 12:31

Не всі оцінили зміни

Регіна Тодоренко продовжує експериментувати із зовнішністю. У минулому році артистка вже пофарбувала волосся в рожевий колір і шанувальники оцінили новий імідж телеведучої. Зараз Регіна вирішила оновити образ, але нарвалася на критику підписників.

Телеведуча опублікувала в Instagram фото, на якому її волосся стало ніжно-рожевими, в тон був зроблений макіяж.

"Ніколи не могла б подумати, що мені піде такий яскравий ніжно-рожевий образ! Прямо захотілося змінити волос’я", – підписала фото Регіна.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Але не всі оцінили захват телеведучої. Шанувальники написали, що такий образ її старить і їй не пасує.

"Не дуже то й пасує", "Вас старить", "Не ваш колір", – написали в Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко мало не потонула на Балі. Вона вже давно вчиться серфінгу, але заняття проходять нерегулярно, і тому вона називає себе "вічним серф-учнем".

Раніше шанувальники помітили зміни в зовнішності Ані Лорак.

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