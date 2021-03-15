Альбіна Джанабаєва чекає на третю дитину від Меладзе (фото)

41-річна екс-"ВІА Гра" показала округлий живіт

Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе чекають на третю дитину. 41-річна екс-учасниця гурту "ВІА Гра", яка назвала головний секрет відносин зі співаком, повідомила, що вагітна.

Фотографію з великим животом Альбіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото зірка позує в елегантній чорній сукні, що обтягує її округлі форми. "В очікуванні", – коротко підписала кадр Джанабаєва.

Альбіна Джанабаєва Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Багато шанувальників співачки були приємно здивовані новиною про вагітність, зазначивши в коментарях, що весь цей час навіть не здогадувалися, що Альбіна чекає на дитину.

У Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої є двоє дітей: син Костянтин, який народився в 2004 році, і син Лука, що з'явився на світ в 2014 році.

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Що стосується самого Меладзе, то у нього є троє дітей від першого шлюбу з Іриною Меладзе (Малухіною), з якою він офіційно розлучився в 2014 році.

Раніше Валерій Меладзе відверто про сварки з Альбіною Джанабаєвою.

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