Після чуток про розставання Алекс Родрігес вилетів до Джей Ло, щоб врятувати стосунки

Раніше пара спростувала інформацію про розрив

На минулому тижні ЗМІ почали писати, що Дженніфер Лопес розлучилася зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Незабаром знаменитості зробили заяву про те, що вони "працюють над проблемами". А вже після Алекс вилетів в Домінікану, щоб "возз'єднатися" з Джей Ло.

"Вчора Алекс прилетів в Домініканську Республіку. Дженніфер була рада побачити його особисто. Вони дійсно намагаються у всьому розібратися", – повідомив виданню People інсайдер.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес Фото: instagram.com/arod

Джерело додало, що це було "щасливе возз'єднання", і що закоханим важко даються стосунки на відстані.

Скріншот: instagram.com/stories/arod

У себе в Instastories Алекс Родрігес опублікував коротке відео з прекрасним видом на океан, додавши підпис "Щасливого понеділка. Новий тиждень. Новий день. Уперед. Вгору". Внизу він також позначив Джей Ло.

Джерело також повідомило, що в цілому Дженніфер налаштована прихильно до Алекса, але зараз зірка намагається зосередитися на своїй роботі.

"Вона хоче закінчити зйомки, перш ніж вони придумають, що робити далі. Вона хоче дати йому шанс зробити все правильно і дійсно любить його", – цитує видання свого інсайдера.

Раніше ми розповідали, кого звинувачують в розриві Лопес і Родрігеса.

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