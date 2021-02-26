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Валерій Меладзе показав рідкісне фото з сином від Альбіни Джанабаєвої

Сьогодні, 12:00

Сьогодні Костянтину виповнюється 17 років

Співак Валерій Меладзе, дочка якого нещодавно зламала шию, на честь дня народження свого сина від Альбіни Джанабаєвої показав рідкісне фото з ним. Знімок артист опублікував в Instagram.

На чорно-білому фото Валерій і його син Костянтин сидять в однакових позах і посміхаються. Меладзе зворушливо привітав сина з днем народження.

"Сьогодні моєму старшому синочкові виповнюється 17 років! Він цілеспрямований і послідовний. Якби я був таким, то багато чого б домігся!" – написав артист.

Валерій Меладзе з сином
Валерій Меладзе з сином
Фото: instagram.com/meladzevalerian

Костянтин – старший син Валерія Меладзе і його другої дружини, ексучасниці гурту "ВІА Гра", Альбіни Джанабаєвої. Зазначимо, що Костянтин народився у 2004 році, а зі своєю першою дружиною Валерій офіційно розлучився лише в 2014-му.

У Валерія та Альбіни також є ще один син – Лука, який народився в липні 2014 року. Від першого шлюбу у Меладзе є три дочки – Інга (1991), Софія (1999) і Аріна (2002).

Нагадаємо, Валерій Меладзе розповів про сварки з Альбіною Джанабаєвою.

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