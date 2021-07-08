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У прокат вийшла Чорна вдова зі Скарлетт Йоганссон: ми подивилися і ось, що потрібно знати

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
8 липня, 19:02
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Сьогодні в український кінопрокат виходить довгоочікувана "Чорна вдова". Ми вже подивилися картину і поспішаємо поділитися з вами враженнями
Скарлетт Йохансон у фільмі "Чорна вдова"
Скарлетт Йохансон у фільмі "Чорна вдова" / Фото: Marvel Studios

Одна з головних прем'єр цього року – гостросюжетний шпигунський трилер "Чорна вдова" нарешті вийшов на екрани. Прем'єра мала відбутися ще у 2020-му, але насправді цей сольник про персонажа Наташу Романову шанувальники Marvel чекали вже дуже довго. Але це того варте: крутість кінострічки вже підтверджує той факт, що "Чорна вдова" очолила річний рейтинг за попереднім продажем квитків в США.

Вперше новини про проєкт з'явилися ще у 2004 році, а на роль Чорної вдови тоді розглядалися різні акторки, поки не обрали Скарлетт Йоханссон. Як одна з центральних фігур Наташа Романова у фільмах за коміксами Marvel з'являється на екранах вже десять років, але ніколи не була головною героїнею. На багату і таємничу передісторію Чорної вдови творці натякали в різних фільмах, тому з найпершої появи на екрані персонаж залишив за собою велику інтригу. Саме тому події нового фільму розгортаються в минулому.

Отже, переходимо до сюжету, а також розповідаємо, чим сподобався фільм.

"Чорна вдова"
"Чорна вдова" / Фото: Marvel Studios

Сюжет

Головна героїня – Наташа Романова, відома як Чорна вдова, стикається з небезпечною змовою, пов'язаною з її минулим. Героїню переслідує небезпечна сила, яка ні перед чим не зупиниться на шляху до її знищення. Тепер вона повинна розібратися і зі своїм шпигунським минулим, і зі стосунками, які зруйнувала ще до того, як приєдналася до команди Месників.

Сюжет фільму розгортатиметься після подій фільму "Перший месник: Протистояння" (2016), і дасть можливість фанатам дізнатися, що ж сталося з Наташею Романовою тоді в Будапешті. Саме туди прибуває Наташа, де зустрічається зі своєю сестрою, Оленою Бєловою, яка також є Чорною вдовою.

Чорними вдовами називають найманих вбивць-шпигунок, яких ще в юному віці проти волі забирають на навчання і тренують в Червоній кімнаті за допомогою психологічного перепрограмування.

Що порадує глядачів?

  • Екшн на рівні Marvel

Попри те, що режисерка "Чорної вдови", Кейт Шортланд раніше не знімала блокбастерів і взагалі не знімала для Marvel, екшн в комбінації зі східноєвропейськими локаціями виглядає на вищому рівні. "Чорна вдова" насичена бойовими сценами, включаючи ефектні трюки з мотоциклами й авто, стрибки з парашутом, яскраві бойові сцени, які об'єднують видовищність і емоційність.

Флоренс П'ю у фільмі "Чорна вдова"
Флоренс П'ю у фільмі "Чорна вдова" / Фото: Marvel Studios

Під час бойових сцен у фільмі точно не занудьгуєш, а фінальна і зовсім змусить багатьох сидіти, затамувавши подих.

До речі, в рамках підготовки до фільму Скарлетт Йоханссон, Флоренс П'ю, Рейчел Вайс і Девід Харбор пройшли серйозну підготовку, щоб самостійно виконати якомога більше трюків і бойових сцен.

Кадр з фільму "Чорна вдова"
Кадр з фільму "Чорна вдова" / Фото: Marvel Studios

  • Розкриття персонажа Наташі Романової

У фільмі глядачі відкриють нові грані Чорної вдови, які ще не зустрічали в попередніх картинах. Які у неї секрети? У чому її вразливість? Яке було у неї дитинство і хто її "сім'я"?

"Я думаю, що вона єдиний Месник, який найменше розповідав про себе з тої пори, як ми вперше зустріли її. Вона вважає за краще приховувати своє минуле і те, ким вона є від глядачів та інших персонажів. У "Чорній вдові" ми можемо розкрити її минуле і дізнатися, що привело до її нерішучості відкрити себе іншим ", – розповів про персонажа Наташі Романової сценарист фільму Ерік Пірсон.

На початку фільму ми знайомимося з маленькою Наталкою – це синьо волоса дівчинка-шибеник, що живе в Огайо і щиро любить свою сестру. Наташу в дитинстві зіграла дочку Мілли Йовович – Евер Андерсон.

Скарлетт Йохансон у фільмі "Чорна вдова"
Скарлетт Йохансон у фільмі "Чорна вдова" / Фото: Marvel Studios

  • Більше гумору

Якщо порівнювати з першими фільмами Marvel, то чим більше їх виходило, тим більше яскравого гумору з'являлося в фільмах. Зокрема, генератором жартів в "Чорній вдові" виступить "батько" Наташі – радянський суперагент Олексій Шестаков (він же Червоний страж), якого грає Девід Харбор. У нього буде багато кумедних сольних моментів, а також приголомшливо смішних сцен з "мамою" Наташі – Меліною (вона також Чорна вдова), яку грає Рейчел Вайс.

Окремо хочеться виділити сестру Наташі – Олену Бєлову, яку грає зірка "Маленьких жінок" Флоренс П'ю. З нею буде не одна сцена, яка порадує глядачів.

Багатьох також змусять хихотіти жарти про руських, але вам самим їх краще почути.

"Чорна вдова"
"Чорна вдова" / Фото: Marvel Studios

  • Сцена після титрів

Всі фанати Marvel знають, що в кінці титрів для глядачів завжди заготовлена інтригуюча сцена. У кінці "Чорної вдови" глядачі, які досидять до кінця, дізнаються, на кого працює сестра Наташі Романова – Олена Бєлова (Чорна вдова) і отримають натяк на подальше продовження історії.

Рейчел Вайс, Скарлетт Йохансон і Флоренс П'ю у фільмі "Чорна вдова"
Рейчел Вайс, Скарлетт Йохансон і Флоренс П'ю у фільмі "Чорна вдова" / Фото: Marvel Studios

Чи варто йти, якщо ви не фанат Marvel?

Безумовно так! Фільм не перенасичений будь-якими важкими для глядача відсиланнями. Якщо ви знайомі з фільмами Marvel, перегляд для вас буде цікавішим, але навіть якщо ви не знаєте про персонажів картини багато, ви насолодитеся двома з гаком годинами чудовим екшеном і зворушливою драмою, які пройдуть надзвичайно швидко.

Дивіться український трейлер фільму "Чорна вдова":

Раніше ми робили огляд 11 головних кінопрем'єр липня.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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