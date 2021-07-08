В прокат вышла Черная вдова со Скарлетт Йоханссон: что нужно знать перед походом в кино

Сегодня в украинский кинопрокат выходит долгожданная "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Мы уже посмотрели картину и спешим поделиться с вами впечатлениями

Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная вдова" / Фото: Marvel Studios

Одна из главных премьер этого года – остросюжетный шпионский триллер "Черная вдова" наконец-то вышел на экраны. Премьера должна была состояться еще в 2020-м, но на самом деле этот сольник о персонаже Наташи Романофф поклонники Marvel ждали уже очень долго. Но это того стоило: крутость киноленты уже подтверждает тот факт, что "Черная вдова" возглавила годовой рейтинг по предпродажам билетов в США.

Впервые новости о проекте появились еще в 2004 году, а на роль Черной вдовы тогда рассматривались разные актрисы, пока не выбрали Скарлетт Йоханссон. Как одна из центральных фигур Наташа Романофф в фильмах по комиксам Marvel появляется на экранах уже десять лет, но никогда не была главной героиней. На богатую и таинственную предысторию Черной вдовы создатели намекали в разных фильмах, поэтому с самого первого появления на экране персонаж оставил за собой большую интригу. Поэтому, события фильма разворачиваются в прошлом.

Итак, переходим к сюжету, а также рассказываем, чем понравился и удивил фильм.

"Черная вдова" / Фото: Marvel Studios

Сюжет

После событий фильма "Первый мститель: Противостояние" (2016) Наташа Романофф пускается в бега и сталкивается с опасным заговором. Преследуемая силой, жаждавшей остановить её, Романофф вынуждена разобраться со своим шпионским прошлым и разрушенными взаимоотношениями, оставленными в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Так что, фанаты узнают, что же произошло с Наташей Романофф тогда в Будапеште.

Что порадует зрителей?

Экшн на уровне Marvel

Несмотря на то, что режиссер "Черной вдовы", Кейт Шортланд ранее вообще не снимала блокбастеров и вообще не снимала для Marvel, экшн в фильме на высшем уровне.

Во время боевых сцен в фильме точно не заскучаешь, а финальная и вовсе заставит многих сидеть, затаив дыхание.

Кадр из фильма "Черная вдова" / Фото: Marvel Studios

Раскрытие персонажа Наташи Романофф

В фильме зрители откроют новые грани Черной вдовы, которые ранее еще не встречали в предыдущих картинах. Какие у нее секреты? В чем ее уязвимость?

"Я думаю, что она единственный Мститель, который меньше всего рассказывал о себе с тех пор, как мы впервые встретили ее. Она предпочитает скрывать свое прошлое и то, кем она является лично, от зрителей и других персонажей. В "Черной вдове" мы можем раскрыть ее прошлое и узнать, что привело к ее нерешительности открыть себя другим", – рассказал о персонаже Наташи Романофф сценарист фильма Эрик Пирсон.

Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная вдова" / Фото: Marvel Studios

Больше юмора

Если сравнивать с первыми фильмами Marvel, то чем больше их выходило, тем больше яркого юмора появлялось в фильмах. В частности, генератором шуток в "Черной вдове" выступит "отец" Наташи – русский Алексей Шестаков (он же Красный страж), которого играет Дэвид Харбор. У него будет много забавных сольных моментов, а также потрясающе смешных сцен с "мамой" Наташи – Мелины (она также Черная вдова), которую играет Рэйчел Вайс.

Отдельно хочется выделить неповторимую сестру Наташи – Елену Белову, которую играет Флоренс Пью. С ней будет не одна сцена, которая повеселит зрителей.

Многих порадуют шутки о русских, но их лучше услышать воочию:)

"Черная вдова" / Фото: Marvel Studios

Сцена после титров

Все фанаты Marvel знают, что в конце титров для зрителей всегда заготовлена интригующая сцена. В конце "Черной вдовы" зрители, которые досидят до конца титров, узнают, на кого работает сестра Наташи Романофф – Елена Белова (Черная вдова) и получат намек на дальнейшее продолжение истории.

Стоит ли идти если вы не фанат Marvel?

Определенно, да. Фильм не перенасыщен какими-либо тяжелыми для зрителя отсылками. Безусловно, если вы знакомы с фильмами Marvel, просмотр для вас будет более любопытным, но даже если вы не знаете о персонажах картины много, вы насладитесь двумя с лишним часами великолепным экшеном, которые пройдут для вас незаметно быстро.

Флоренс Пью в фильме "Черная вдова" / Фото: Marvel Studios

Смотрите украинский трейлер фильма "Черная вдова":

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