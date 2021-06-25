10 нових фільмів, які виходять у липні – від українських стрічок до нової Попелюшки

Українська спортивна драма, новий фільм з Ахтемом Сейтаблаєвим, Попелюшка з темношкірою феєю і комедія з Дуейн Джонсоном – одним словом, липень буде "спекотним" для кіноманів

Кінопрем'єри липня 2021 / Фото: themoviedb.org, kinoafisha.ua

Після численних локдаунів кінотеатри відкрилися, ожили й готові вражати глядачів. Цього місяця для кожного кіномана знайдеться той фільм, на який він захоче піти в кіно. "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоганссон, трилер з Ліамом Нісоном, нова пригода з Дуейном "Скелею" Джонсоном, зворушлива драма з Ахтемом Сейтаблаєвим і навіть ремейк "Попелюшки" з хресною-феєю без статі.

Що дивитися у липні 2021-го – дивіться далі в нашому огляді. А щоб цього літа встигнути все і навіть більше, заглядайте в календар літніх лайфхаків.

"Бебі Бос 2: Сімейний бізнес"

Дата прем'єри: 1 липня

Повернення на екрани мультиплікаційного фільму від студії Universal про високоінтелектуальних немовлят. Мультфільм є продовженням анімації "Бебі Бос" 2017 року. За сюжетом, брати Тед і Тім вже виросли і кожен живе своїм життям. Тед – успішний бізнесмен, Тім – присвячує весь час родині. Дочка Тіма, Тіна, характером більше схожа на дядька і практично керує усією родиною. Саме з подачі Тіни брати муситимуть об'єднатися й побороти лиходія, що збирає армію розумників у пелюшках. А для цього вони знову муситимуть на певний період стати дітьми.

"Крижаний дрифт"

Дата прем'єри: 1 липня

Трагедія в алмазній шахті призводить до того, що під завалом опинилася ціла група шахтарів. Для того, щоб врятувати їх зі смертельної пастки, необхідно перевезти колону вантажівок з рятувальним обладнанням по дуже тонкому льоду замерзлого озера. За справу беруться дві дуже досвідчених в таких справах особи: рятувальник Голденрот (Лоренс Фішберн) та водій вантажівок Майк (Ліам Нісон). Як дуже скоро з’ясується, тонкий лід і сніговий буран ще не всі складнощі, з якими доведеться зіткнутися героям...

"Чорна вдова"

Дата прем'єри: 8 липня

Новий проєкт за коміксами Marvel присвячений історії Наташі Романофф (Скарлетт Йоганссон), яка входить в елітну команду "Месників". За сюжетом, дівчина стикається з небезпечною змовою і має намір розібратися з тими, хто перетворив її на "Чорну Вдову" – російську шпигунку-вбивцю. Щоб запобігти появі таких же вбивць як і вона, Чорна вдова вирушає в "червону кімнату" – місце, де вона проходила навчання.

Разом з Йоганссон у фільмі з'являться Девід Гарбор, Рейчел Вайс і висхідна зірка Флоренс П'ю.

"Ми є. Ми поруч"

Дата прем'єри: 8 липня

Новий фільм Романа Балаяна, який зняв знамениту картину "Польоти уві сні і наяву" з уже знайомими глядачеві акторами Катериною Молчановою ( "Гуцулка Ксеня") і Ахтемом Сейтаблаєвим ( "Додому", "Пульс"). Фільм розповідає історію кохання хірурга, який звільнився після того, як його хрещеник помер під час операції, і загадкової дівчини.

За сюжетом, осіннім ранком Олексій зустрічає напівоголену дівчину, яка виходить з туману. Дівчина тремтить від холоду і чоловік вирішує їй допомогти, абсолютно не уявляючи, яка авантюра їх чекає далі.

Фільм був показаний на Варшавському кінофестивалі.

"Сіндерелла"

Дата прем'єри: 15 липня

У Голлівуді продовжують модернізувати знамениті казки і прямо зараз готують для глядачів нову інтерпретацію "Попелюшки". Головну роль в романтичному мюзиклі зіграє 24-річна кубино-американська співачка Каміла Кабельйо, яка зараз є однією з найпопулярніших артисток у США. Але не тільки цим примітна нова картина, адже всю увагу вже заздалегідь перетягнув на себе виконавець ролі Феї. Так, саме виконавець, адже фея-хрещена в цій версії "Попелюшки" буде гендерно-нейтральною. Зіграє роль відомий актор і драматург Біллі Портер.

"Попелюшка" / Фото: ew.com

"Пороховий коктейль"

Дата прем'єри: 15 липня

Діти нерідко йдуть по стопах своїх батьків. Так уже сталося, що мама головної героїні Саманти, кинула дівчинку, коли тій було 12 років. Своє дитинство Саманта провела серед співробітників організації під назвою "Фірма", яка знаходила для кілерів роботу. Саме там працювала її мама, тому не дивно, що Саманта успадкувала її талант і теж опанувала професією кілера.

На одному із завдань Саманта вирішує піти проти свого боса, щоб зберегти життя ні в чому невинної 8-річної дівчинки. В результаті Саманта ставить себе під удар і на неї починається полювання. Щоб врятувати своє життя, їй треба розшукати власну матір.

"Монстри на канікулах: Трансформанія"

Дата прем'єри: 22 липня

У готелі "Трансільванія", де відпочивають монстри усього світу від людської цивілізації, почався переполох. Зламався загадковий винахід Ван Хельсінга "промінь, що монстрифікує". В результаті цього Драк з його приятелями перетворюються на людей, а Джонні навпаки перетворюється на монстра. Тепер Драк і його компанія позбавлені своїх здібностей, а Джонні, на диво, із задоволенням демонструє свою сутність монстра... Але, поки не стало надто пізно, герої муситимуть об'єднатися, щоб вирушити на пошуки засобу від трансформації в кругосвітню подорож.

"Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо"

Дата прем'єри: 22 липня

Новий американський бойовик – це спін-оф франшизи G.I.Joe про супергероїв від німецького режисера Роберта Швентке ("РЕД", "Примарний патруль", "Дивергент 2,3"). За сюжетом, таємничий боєць-одинак на прізвисько "Очі Змії", якого грає красень Генрі Голдінг, рятує життя спадкоємцю японського клану ніндзя Арашікаге. В результаті герой отримує запрошення від Хард Майстра на вступ в клан, мета якого боротися з терористичною організацією "Кобра".

"Пульс"

Дата прем'єри: 22 липня

У центрі сюжету нового фільму українського режисера Сергія Чеботаренка – молода легкоатлетка Оксана, яку грає Наталія Бабенко. У дівчини є велика мрія – потрапити на Олімпійські ігри, і, незважаючи на те, що вона живе в маленькому містечку, вона впевнено рухається до своєї мети. Страшна автомобільна аварія змінює життя дівчини – Оксана отримує травми і майже втрачає зір. Але навіть це не стає перепоною для героїні, яка любить спорт усією душею і готова на все заради мрії.

"Круїз по джунглях"

Дата прем'єри: 29 липня

Наприкінці липня кіноманів чекає приємний сюрприз – довгоочікуваний пригодницький фільм з Дуейном Джонсоном та Емілі Блант в головних ролях. Тільки тепер, зірка "Джуманджі" і "Форсажу" перевтілився на капітана річкового судна. Разом з науковцем Лілі Хоутон та її братом Макгрегором, Френк вирушає в експедицію в джунглі, щоб розшукати цілюще "Древо Життя". На їхньому шляху буде безліч перешкод в особі небезпечних диких тварин і конкурентами – німецькою експедицією.

Раніше ми розповіли про переможця кінопремії "Золота Дзиґа-2021" – фільмі "Атлантида".