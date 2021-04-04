Живе з Карлсоном: Леся Нікітюк заінтригувала шанувальників новим фото
Підписників ведучої цікавить хто ж її фотографував
Ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно змінила зачіску, опублікувала оголене фото в Instagram. Увагу її шанувальників привернули не тільки ноги Лесі, а й те, хто ж її фотографував.
Знімок, де Нікітюк лежить на білій постілі в одній футболці й туфлях, зроблений з незвичного ракурсу – зверху. Той, хто зняв фото, або дуже високий, або вміє літати.
"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", – написала в пості Леся.
"Леся живе з Карлсоном", "Знову Зібров на дроні залетів у кімнату?", "Хто ж фоткав?", – пишуть у коментарях користувачі соцмережі. Але зірка їм поки не відповіла.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк пояснила, чому не візьме участь в "Холостячці". "Ні, я не буду брати участь в шоу "Холостячка", тому що мені здається, що "Білосніжку і сім гномів" вже всі читали і бачили", – з гумором відповіла вона.
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А нещодавно Леся Нікітюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії .
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