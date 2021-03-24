"Боже, хто фотошопив?" Леся Нікітюк в сексуальному купальнику нарвалася на критику

33-річна зірка під час відпочинку похизувалася новими світлинами

Відому українську телеведучу Лесю Нікітюк, яка відмовилася від участі у "Холостячці", підписники у Instagram звинуватили в обробці фотографій за допомогою графічного редактора Photoshop.

33-річна зірка похизувалася новими світлинами у купальнику. Нікітюк прилетіла на єгипетський курорт на відкриття нового готелю.

"Іду на пляж, бо не можна ховати таку красу. Це я про шляпу", – зазначила вона в описі.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На знімках телеведуча позує у трендовому літньому образі: стильному капелюсі від Руслана Багінського та купальнику ніжно-рожевого кольору від Bikki Swimwear.

У коментарях підписники почали захоплено обговорювати форми зірки: "Ой, Лесю, шікардос", "Розкішна фігура", "Богиня", "Нікітюк, у вас прекрасне тіло", "Яка у вас шикарна фігура", "Нереальна".

Однак знайшлися і недоброзичливці. "Суцільний фотошоп", "Перефотошопилась", "Боже, хто фотошопив?" – поцікавилися хейтери.

Незважаючи на критику, нові фотографії Лесі за лічені години зібрали понад 105 тисяч вподобань.

Раніше Леся Нікітюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії.

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