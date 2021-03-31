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Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

Сьогодні, 18:53

Телеведуча кардинально змінила імідж

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше в сексуальному купальнику нарвалася на критику, вирушила до перукаря на фарбування. У результаті вона не тільки змінила колір волосся, але і постриглася.

Своє певтілення Леся Нікітюк показала в Instastories. Ведуча відстригла пристойну частину своїх локонів і тепер довжина її волосся трохи нижче плечей.

Леся Никитюк постриглася
Леся Никитюк постриглася
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Спасибі, Міша, я відрощувала коси два роки, щоб ти мені їх обрізав. Добре хоч на молодий Місяць", – сказала Леся Нікітюк.

У ролику Леся показала відстрижений локон, а потім себе з новою стрижкою в дзеркалі.

Леся Никитюк змінила імідж
Відео: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в ліжку показала, що довше річки Ніл.

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імідж Леся Нікітюк
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