Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)
Телеведуча кардинально змінила імідж
Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше в сексуальному купальнику нарвалася на критику, вирушила до перукаря на фарбування. У результаті вона не тільки змінила колір волосся, але і постриглася.
Своє певтілення Леся Нікітюк показала в Instastories. Ведуча відстригла пристойну частину своїх локонів і тепер довжина її волосся трохи нижче плечей.
"Спасибі, Міша, я відрощувала коси два роки, щоб ти мені їх обрізав. Добре хоч на молодий Місяць", – сказала Леся Нікітюк.
У ролику Леся показала відстрижений локон, а потім себе з новою стрижкою в дзеркалі.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в ліжку показала, що довше річки Ніл.
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