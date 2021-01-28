Померла легендарна актриса Клоріс Лічмен

Актрисі було 94 роки

На 94-му році пішла з життя знаменита американська актриса, володарка премій "Оскар", "Еммі" і "Золотий глобус" Клорис Лічмен.

Про це повідомляє NBC News.

Актриса померла в своєму будинку в місті Енсінітас (штат Каліфорнія, США). Смерть настала з природних причин.

Клоріс Лічмен знялася в більш ніж 50 фільмах, за що отримала безліч нагород: премія "Оскар", дев'ять премій "Еммі", BAFTA, а також "Золотий глобус".

Глядачеві вона стала відомою завдяки таким фільмам, як "Поганий Санта", "Дуже страшне кіно-4", "Шафер напрокат", "Комік" і "Дорогий лікар".

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