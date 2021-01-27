Помер зірка серіалу "Молодіжка"

Акторові було 68 років

Помер російський актор Юрій Лахін. Йому було 68 років. Про це повідомляємо Telegram-канал Mash.

Відомо, що зірка серіалів перехворів на COVID-19 наприкінці грудня, однак пізніше був госпіталізований через ускладнення. В лікарні артисту діагностували пневмонію. Деякий час він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, однак врятувати його лікарям не вдалося.

Юрій Лахін Фото: Скріншот з YouTube

Юрій Лахін грав в Театрі на Покровці і співпрацював з "Сатириконом". У професійній скарбничці зірки десятки ролей, але популярність він здобув завдяки серіалам. Актора можна побачити в таких серіалах, як "Ліквідація", "Громови" "Обручка", "Молодіжка".

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