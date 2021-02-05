Померла акторка із "Зоряних воєн". Вона боролася з рідкісним захворюванням

Австралійська акторка Тріша Ноубл 16 місяців протистояла недугу

Більше місяця тому світ засмутила новина про смерть актора Джеремі Буллока з "Зоряних воєн", а тепер стало відомо, що пішла з життя австралійська акторка Тріша Ноубл. Вона зіграла у двох фільмах саги – "Зоряні війни: Епізод II – Атака клонів" (2002) і "Зоряні війни: Епізод 3 – Помста Сітхів" (2005). Зірка померла ще 23 січня. Їй було 76 років.

Як повідомляє видання Daily Mail, Тріша Ноубл 16 місяців боролася з рідкісним онкологічним захворюванням – мезотеліомою.

Тріша Ноубл Фото: Getty Images

У двох фільмах всесвіту "Зоряних воєн" Тріша Ноубл зіграла другорядну роль Джобель Наберрі – матері Падме Амідали, яку грала Наталі Портман.

На початку 60-х Тріша була попспівачкою. 1961 року вона випустила свій найбільший хіт-сингл Good Looking Boy, який увійшов до десятки найкращих в Мельбурні. Акторську кар'єру Тріша почала вже 1965 року. Серед найвідоміших серіалів з її участю: "Небезпечна людина","Острів фантазій", "З нізвідки" і "Коломбо".

Після 80-х Тріша Ноубл продовжила кар'єру вже як акторка театру.

Раніше повідомлялося, що оскароносний режисер Тайка Вайтіті зніме новий фільм всесвіту "Зоряних воєн".

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