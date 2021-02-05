Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Померла акторка із "Зоряних воєн". Вона боролася з рідкісним захворюванням

Сьогодні, 12:20

Австралійська акторка Тріша Ноубл 16 місяців протистояла недугу

Більше місяця тому світ засмутила новина про смерть актора Джеремі Буллока з "Зоряних воєн", а тепер стало відомо, що пішла з життя австралійська акторка Тріша Ноубл. Вона зіграла у двох фільмах саги – "Зоряні війни: Епізод II – Атака клонів" (2002) і "Зоряні війни: Епізод 3 – Помста Сітхів" (2005). Зірка померла ще 23 січня. Їй було 76 років.

Як повідомляє видання Daily Mail, Тріша Ноубл 16 місяців боролася з рідкісним онкологічним захворюванням – мезотеліомою.

Тріша Ноубл
Тріша Ноубл
Фото: Getty Images

У двох фільмах всесвіту "Зоряних воєн" Тріша Ноубл зіграла другорядну роль Джобель Наберрі – матері Падме Амідали, яку грала Наталі Портман.

На початку 60-х Тріша була попспівачкою. 1961 року вона випустила свій найбільший хіт-сингл Good Looking Boy, який увійшов до десятки найкращих в Мельбурні. Акторську кар'єру Тріша почала вже 1965 року. Серед найвідоміших серіалів з її участю: "Небезпечна людина","Острів фантазій", "З нізвідки" і "Коломбо".

Після 80-х Тріша Ноубл продовжила кар'єру вже як акторка театру.

Раніше повідомлялося, що оскароносний режисер Тайка Вайтіті зніме новий фільм всесвіту "Зоряних воєн".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Брати Суркіси втратили батька: військовому лікарю з вишуканим гумором був 101 рік В Омську раптово помер медик, який лікував Навального після отруєння Аліса Фрейндліх одужує - акторка отримала негативний тест на коронавірус
смерть актриса зоряні війни
Реклама

Новини партнерів

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления

Популярні статті

Сьогодні, 05:59Психо

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: у Водолія ідеальний день, а Рибам не можна квапитися

Вчора, 18:11Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 16:47Фаново

День закоханих: хто такий Валентин та чи був він сам закоханий

Вчора, 13:15Здорово

Що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології

Вчора, 09:30Зірково

Життя триває: знаменитості, які перемогли рак

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 4 лютого: Дівам потрібен план, а Терези будуть в шоці від своєї продуктивності

3 лютогоСмачно

Як спекти простий шоколадний торт на День святого Валентина

3 лютогоЗірково

Відверті фото зірок, які всі обговорюють

3 лютогоПсихо

Що робити 14 лютого, якщо ви без пари: п'ять ідей

3 лютогоФаново

Як красива стрижка змінює зовнішність безпритульних: фото до та після

3 лютогоЗірково

Олі Поляковій влаштували вечірку-сюрприз. Гуляв весь укршоубіз (фото, відео)

3 лютогоЗірково

Віра Брежнєва святкує день народження: як змінювалася зовнішність співачки

3 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Ракам потрібно бути впевненими в собі, а Леви зможуть реалізувати все задумане

2 лютогоЗірково

Камалія зізналася, який найдорожчий подарунок їй робив чоловік-мільйонер

2 лютогоСмачно

6 ідей для романтичної вечері на День святого Валентина

2 лютогоЗірково

Катерина Репяхова і Віктор Павлік розсекретили ім'я дитини

Новини партнерів

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Значение имени Ирина: характер, судьба
Значение имени Ирина: характер, судьба
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали фото своих троих детей
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти