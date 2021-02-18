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Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

Сегодня, 09:35

Актер скончался от сердечной недостаточности

Умер знаменитый советский и российский актер театра и кино, звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром" Андрей Мягков, сообщает Telegram-канал Mash. Актеру было 82 года.

По предварительным данным, актер скончался от сердечной недостаточности. Андрей Васильевич умер до приезда врачей. Его нашла дома супруга Анастасия Вознесенская.

Андрей Мягков
Андрей Мягков
Фото: Скриншот из видео

Андрей Васильевич Мягков родился в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) в 1938 году. В 1965-м он окончил Школу-студию МХАТ, после чего поступил в театр "Современник". В 1977 году актер перешел в Московский художественный театр имени Чехова.

Мягков приобрел популярность благодаря ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс".

Напомним, умерла актриса из "Звездных войн". Она боролась с редким заболеванием. Мы также сообщали, что умер знаменитый фотограф, снимавший Мадонну и Синди Кроуфорд.

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