Наклала на себе руки відома 18-річна TikTok-блогерка
На сторінку дівчини в соцмережі підписано понад 1,6 мільйона осіб
18-річна TikTok-блогерка Дажарія Шаффер, яка в соцмережі була відома під ніком Dee, скоїла суїцид. Про це повідомляє People з посиланням на рідних дівчини.
Батько Дажаріі Рахім Алла підтвердив її смерть, опублікувавши відео в соцмережі. Припускається, що дівчина боролася з психічними розладами.
"Я просто хочу подякувати всім за любов і підтримку моєї дочки. На жаль, її більше немає з нами, вона в кращому місці", – написав батько Шаффер.
Крім цього, Дженніфер Шаффер, мати Дажарії, також опублікувала пост в Fecebook про смерть своєї дочки:
"Я так убита горем, я дійсно не можу повірити, що тебе більше немає. До останнього чекала, коли мені скажуть, що це жарт... Я хотіла б померти замість тебе. Спочивай з миром, мій янголе", – написала Дженніфер, а через кілька годин повідомила, що знову вагітна.
Дажарія разом з рідними проживала в місті Батон-Руж, штат Луїзіана, США. У TikTok на її сторіночку підписано понад 1,6 мільйона людей, а також десятки тисяч – в Instagram і на YouTube.
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