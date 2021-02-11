Наклала на себе руки відома 18-річна TikTok-блогерка

На сторінку дівчини в соцмережі підписано понад 1,6 мільйона осіб

18-річна TikTok-блогерка Дажарія Шаффер, яка в соцмережі була відома під ніком Dee, скоїла суїцид. Про це повідомляє People з посиланням на рідних дівчини.

Батько Дажаріі Рахім Алла підтвердив її смерть, опублікувавши відео в соцмережі. Припускається, що дівчина боролася з психічними розладами.

"Я просто хочу подякувати всім за любов і підтримку моєї дочки. На жаль, її більше немає з нами, вона в кращому місці", – написав батько Шаффер.

Дажарія Шаффер Фото: facebook.com/jennifer.shaffer.391

Крім цього, Дженніфер Шаффер, мати Дажарії, також опублікувала пост в Fecebook про смерть своєї дочки:

"Я так убита горем, я дійсно не можу повірити, що тебе більше немає. До останнього чекала, коли мені скажуть, що це жарт... Я хотіла б померти замість тебе. Спочивай з миром, мій янголе", – написала Дженніфер, а через кілька годин повідомила, що знову вагітна.

Дажарія Шаффер Фото: facebook.com/jennifer.shaffer.391

Дажарія разом з рідними проживала в місті Батон-Руж, штат Луїзіана, США. У TikTok на її сторіночку підписано понад 1,6 мільйона людей, а також десятки тисяч – в Instagram і на YouTube.

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