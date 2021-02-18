10 безцінних правил життя від зірки "Іронії долі" і "Службового роману" Андрія Мягкова

Згадуємо цитати зірки фільмів Ельдара Рязанова

Сьогодні помер відомий радянський актор Андрій Мягков. Зірка фільмів "Іронія долі, або З легким паром!" і "Службовий роман" рідко давав інтерв'ю, не відвідував ніяких заходів і в кіно не знімався. Пропонуємо згадати десять яскравих висловлювань зірки радянського кіно про життя, сучасне мистецтво і той самий фільм, який багато хто дивиться 31 грудня.

Вульгарність – це коли з пафосом про очевидне.

Немає секрету міцного шлюбу. Треба любити. Треба, щоб було щире бажання зробити для людини щось приємне. Треба, щоб не видно було можливості існувати без цієї людини. Ось і все, більше нічого не потрібно. І тоді буде шлюб назавжди.

Андрій Мягков Фото: Скриншот из видео

Мистецтво повинно бути легким, веселим, приносити задоволення, радість, а якщо обов'язкові жертви – ні, не мистецтво це: я так вважаю...

У мене до всього в житті таке ставлення: все, що "пере" – все погано. Коли в картах перебір в очко, коли грають, – це погано. Коли перебір у почуттях. У всьому в нашому житті перебір, це погано. Мені здається, з "Іронією долі" трапився перебір. Я перестав любити цей фільм і не дуже розумію глядачів, які дивляться це по двадцять разів.

Не відвідую тусовки. Ніякого принципу немає, просто огидно. Не люблю цього... Розумієте, коли хизуються вкраденими грошима або коли в злиденній країні вихваляються, можливо, навіть праведно заробленими – по-моєму, це непристойно, і навіщо ж я буду в цьому брати участь?

Андрій Мягков Фото: Instagram

У мене в житті все дивно виходить, приходить з великим запізненням. Це стосується і театру, і живопису.

Те, що показують зараз – це не фільми. Це одурення глядача і ін'єкція несмаку.

У мистецтві ніхто ніколи не дає відповідей. А якщо дає, то це погане мистецтво.

Мені цікаві доля, життєвий настрій певного покоління людей, які зараз не дуже себе знаходять. І у "Ретро" в цьому сенсі пряме попадання.

Останні зйомки у мене три-чотири роки тому були... Запрошують стріляти, вбивати, ґвалтувати, красти – примітив огидний!

Раніше ми розповідали, що помер Василь Лановий.

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