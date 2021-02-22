Помер актор з серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів"

Йому було 70 років

Радянський актор Олександр Жданов. помер у віці 70 років. Про це сказано на сторінці Театру "На Литейном" в Facebook.

Причиною смерті став рак. Зазначається, що актор довгий час боровся з недугом.

"Це був чуйний актор і чудовий оповідач. Неможливо уявити театр без його іскрометних байок, ні з ким не можна порівняти почуття гумору.

Це був мудрий товариш по сцені. Від нього йшла неймовірна енергія любові до життя, радість творення", – написано в повідомленні.

Олександр Жданов Фото: Скріншот з YouTube

На його рахунку понад 40 театральних ролей в Театре "На Литейном", в тому числі в спектаклях "Панночка-селянка", "З коханими не розлучайтеся", "Собаче серце". У кіно він знімався в таких популярних фільмах, як "Таємниці слідства", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Агент національної безпеки".

Раніше ми розповідали, що стало причиною смерті Андрія Мягкова.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися