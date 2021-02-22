Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Ему было 70 лет

Советский актер Александр Жданов. скончался в возрасте 70 лет. Об этом сказано на странице театра "На Литейном" в Facebook.

Причиной смерти стал рак. Отмечается, что актер долгое время боролся с недугом.

"Это был чуткий актер и великолепный рассказчик. Невозможно представить театр без его искрометных баек, ни с кем не сравнимого чувства юмора.

Это был мудрый товарищ по сцене. От него шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания", – написано в сообщении.

Александр Жданов Фото: kino-teatr.ru

На его счету более 40 театральных ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце". В кино он снимался в таких популярных фильмах, как "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".

Ранее мы рассказывали, что стало причиной смерти Андрей Мягкова.

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