Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Сегодня, 13:33

Ему было 70 лет

Советский актер Александр Жданов. скончался в возрасте 70 лет. Об этом сказано на странице театра "На Литейном" в Facebook.

Причиной смерти стал рак. Отмечается, что актер долгое время боролся с недугом.

"Это был чуткий актер и великолепный рассказчик. Невозможно представить театр без его искрометных баек, ни с кем не сравнимого чувства юмора.
Это был мудрый товарищ по сцене. От него шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания", – написано в сообщении.

Александр Жданов
Александр Жданов
Фото: kino-teatr.ru

На его счету более 40 театральных ролей в Театре "На Литейном", в том числе в спектаклях "Барышня-крестьянка", "С любимыми не расставайтесь", "Собачье сердце". В кино он снимался в таких популярных фильмах, как "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности".

Ранее мы рассказывали, что стало причиной смерти Андрей Мягкова.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезды, которые умерли от коронавируса Покончила с собой известная 18-летняя TikTok-блогер Стилиста Пугачевой и Вайкуле, который жил в России, похоронили в Украине
смерть актер
Реклама

Новости партнеров

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной

Популярные статьи

Сегодня, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Сегодня, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Вчера, 13:41Звездно

От "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера": чем нам запомнился Алан Рикман

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 06:19Психо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

Вчера, 05:05Events

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

20 февраляЗвездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

20 февраляВкусно

Сладкий уикенд по-итальянски: 3 рецепта десертов

20 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 20 февраля: Овны займутся творчеством, а Тельцы – тем, что приносит удовольствие

20 февраляEvents

20 февраля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

19 февраляЗдорово

Мощная магнитная буря начнется 20 февраля: сколько дней продлится и чем опасна

19 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе

Новости партнеров

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять