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ЗМІ назвали ймовірну причину смерті Андрія Мягкова

Сьогодні, 14:15

Відомий актор помер у віці 82 років

На цьому тижні стало відомо про смерть радянського актора, зірки фільму "Іронія долі, або З легким паром" Андрія Мягкова. Артист помер у віці 82 років.

Тепер названо причину смерті Мягкова. За інформацією джерел, він помер від серцевого нападу.

Андрій Мягков
Андрій Мягков
Фото: Скриншот из видео

Андрію Мягкову робили операцію на серці (шунтування), щоб відновити кровотік у м'язі. Незадовго до смерті йому потрібна була допомога медиків, але Андрій Васильович помер до приїзду лікарів. Його знайшла вдома дружина Анастасія Вознесенська.

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Церемонія прощання з Мягковим відбулася у суботу, 20 лютого, в Московському художньому театрі імені Чехова. Актора поховали на Троєкуровському кладовищі.

Андрій Васильович не любив сучасне кіно "без душі" і останнім часом уникав публічних заходів. Про це він не раз раніше говорив в інтерв'ю. Ми зібрали 10 мудрих цитат Мягкова.

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