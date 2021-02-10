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Стиліста Пугачової і Вайкуле, який жив в Росії, поховали в Україні

Сьогодні, 16:57

Олександра Шевчука поховали в Умані

Стиліста Алли Пугачової Олександра Шевчука, який помер наприкінці січня, поховали в Україні. Про це повідомляє портал Дни.ру

Подруга Шевчука Ірина Грібуліна розповіла журналістам, що родичі стиліста прийняли рішення кремувати його і поховати в Умані на старому міському кладовищі.

"Його родичі з України вирішили кремувати Сашу, а потім урну з прахом вивезти з Росії і захоронити на його малій батьківщині", – сказала подруга стиліста.

Олександр Шевчук та Крістіна Орбакайте
Олександр Шевчук та Крістіна Орбакайте
Фото: instagram.com/alex_shevchuk_stylist

Олександр Шевчук та Лайма Вайкуле
Олександр Шевчук та Лайма Вайкуле
Фото: instagram.com/alex_shevchuk_stylist

Олександр Шевчук працював з багатьма зірками російського шоу-бізнесу, серед яких – Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Лайма Вайкуле, Крістіна Орбакайте, Лариса Доліна, Валерій Меладзе.

Люди з близького оточення стиліста причиною смерті назвали ускладнення після апендициту.

Раніше ми розповідали, що в сім'ї Аліни Гросу сталося горе.

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