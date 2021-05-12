Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Помер 106-річний Норман Ллойд. Він був найстаршим у світі актором

Сьогодні, 12:28

Американський актор, продюсер і режисер Норман Ллойд досі вважався найстарішою в світі голлівудської кінозіркою

Норман Ллойд
Норман Ллойд
Фото: Getty Images

У вівторок, 11 травня, у віці 106 років помер американський актор, лауреат Венеціанського кінофестивалю Норман Ллойд. Причина смерті зірки не уточнюється, а про трагедію заявив його син, Майкл.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, Норман Ллойд помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Попри свій високоповажний вік, Норман Ллойд продовжував кар'єру до кінця своїх днів. За це його називали найстарішим у світі актором. У його фільмографії налічується понад 60 фільмів і телешоу. Крім цього він виступив членом журі різноманітних фестивалів.

Норман Ллойд народився в 1914 році в Нью-Джерсі, США. Він дебютував як актор ще бувши дитиною, а у віці близько 20 років вперше зіграв в бродвейському шоу. Незабаром Норман прославився завдяки співпраці з такими знаменитими класиками Голлівуду, як Альфред Хічкок, Чарлі Чаплін, Орсон Веллс, а також працював з Жаном Ренуаром і Бертольдом Брехтом.

Норман Ллойд у фільмі "Диверсант"
Норман Ллойд у фільмі "Диверсант"
Фото: YouTube

У Хічкока Ллойд знявся у фільмі "Диверсант", який вийшов в 1942 році, а у Чапліна – в трагікомедії "Вогні Рампи" в 1952 році.

У 1985 році Ллойда нагородили премією Венеціанського кінофестивалю за досягнення в кінематографі.

Раніше стало відомо про смерть батька Адель, з яким співачка не встигла помиритися.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Том Круз викинув три Золоті глобуси Режисер Джентльменів Гай Річі сказав українцям кілька особливих слів (відео) У Слави Камінської з НЕАНГЕЛІВ помер батько
кіно смерть актор Голлівуд
Реклама

Новини партнерів

Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса

Популярні статті

Сьогодні, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

Вчора, 20:44Events

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

Вчора, 17:02Зірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

Вчора, 14:52Зірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

Вчора, 11:35Зірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

Вчора, 09:31Зірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

10 травняЗірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

10 травняЗірково

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

10 травняЗірково

Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

10 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, гроші – не головне в житті

9 травняЗірково

Бузова зганьбилася, співаючи російський гімн (відео)

9 травняЗірково

12 балів від Греції та Італії: фани Євробачення захопилися номером Go_A після першої репетиції (відео)

9 травняЗірково

alyona alyona потролила дочку судді, яка назвала реперку кінченою (відео)

9 травняЗірково

Джамала виправдалася за свій коментар під постом жінки Лещенка

Новини партнерів

"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Смотрите, как Приходько изменилась за 9 лет
Смотрите, как Приходько изменилась за 9 лет
Отец Бритни Спирс заявил о тяжелой болезни певицы
Отец Бритни Спирс заявил о тяжелой болезни певицы
Навстречу солнцу: Как загореть без ожогов
Навстречу солнцу: Как загореть без ожогов
Исследование: как переход на летнее время влияет на здоровье
Исследование: как переход на летнее время влияет на здоровье
Украинские звезды, кардинально сменившие имидж весной 2021
Украинские звезды, кардинально сменившие имидж весной 2021

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти