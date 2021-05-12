Помер 106-річний Норман Ллойд. Він був найстаршим у світі актором
Американський актор, продюсер і режисер Норман Ллойд досі вважався найстарішою в світі голлівудської кінозіркою
У вівторок, 11 травня, у віці 106 років помер американський актор, лауреат Венеціанського кінофестивалю Норман Ллойд. Причина смерті зірки не уточнюється, а про трагедію заявив його син, Майкл.
Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, Норман Ллойд помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Попри свій високоповажний вік, Норман Ллойд продовжував кар'єру до кінця своїх днів. За це його називали найстарішим у світі актором. У його фільмографії налічується понад 60 фільмів і телешоу. Крім цього він виступив членом журі різноманітних фестивалів.
Норман Ллойд народився в 1914 році в Нью-Джерсі, США. Він дебютував як актор ще бувши дитиною, а у віці близько 20 років вперше зіграв в бродвейському шоу. Незабаром Норман прославився завдяки співпраці з такими знаменитими класиками Голлівуду, як Альфред Хічкок, Чарлі Чаплін, Орсон Веллс, а також працював з Жаном Ренуаром і Бертольдом Брехтом.
У Хічкока Ллойд знявся у фільмі "Диверсант", який вийшов в 1942 році, а у Чапліна – в трагікомедії "Вогні Рампи" в 1952 році.
У 1985 році Ллойда нагородили премією Венеціанського кінофестивалю за досягнення в кінематографі.
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