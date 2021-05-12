Умер 106-летний Норман Ллойд. Он был старейшим в мире актером

Американский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд до сих пор считался старейшей в мире голливудской кинозвездой

Норман Ллойд Фото: Getty Images

Во вторник, 11 мая, в возрасте 106 лет умер американский актер, лауреат Венецианского кинофестиваля Норман Ллойд. Причина смерти звезды не уточняется, а о трагедии заявил его сын, Майкл.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Норман Ллойд скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

Несмотря на свой достопочтенный возраст, Норман Ллойд продолжал карьеру до конца своих дней. За это его называли старейшим в мире актером. В его фильмографии числится более 60 фильмов и телешоу. Помимо этого он выступил членом жюри различных фестивалей.

Норман Ллойд родился в 1914 году в Нью-Джерси, США. Он дебютировал как актер еще будучи ребенком, а в возрасте около 20 лет впервые сыграл в бродвейском шоу. Вскоре Норман прославился благодаря сотрудничеству с такими знаменитыми классиками Голливуда, как Альфред Хичкок, Чарли Чаплин, Орсон Уэллс, а также работал с Жаном Ренуаром и Бертольдом Брехтом.

Норман Ллойд в фильме "Диверсант" Фото: YouTube

У Хичкока Ллойд снялся в фильме "Диверсант", который вышел в 1942 году, а у Чаплина – в трагикомедии "Огни Рампы" в 1952 году.

В 1985 году Ллойда наградили премией Венецианского кинофестиваля за достижения в кинематографе.

Ранее стало известно о смерти отца Адель, с которым певица не успела помириться.

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