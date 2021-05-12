Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер 106-летний Норман Ллойд. Он был старейшим в мире актером

Сегодня, 12:28

Американский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд до сих пор считался старейшей в мире голливудской кинозвездой

Норман Ллойд
Норман Ллойд
Фото: Getty Images

Во вторник, 11 мая, в возрасте 106 лет умер американский актер, лауреат Венецианского кинофестиваля Норман Ллойд. Причина смерти звезды не уточняется, а о трагедии заявил его сын, Майкл.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Норман Ллойд скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

Несмотря на свой достопочтенный возраст, Норман Ллойд продолжал карьеру до конца своих дней. За это его называли старейшим в мире актером. В его фильмографии числится более 60 фильмов и телешоу. Помимо этого он выступил членом жюри различных фестивалей.

Норман Ллойд родился в 1914 году в Нью-Джерси, США. Он дебютировал как актер еще будучи ребенком, а в возрасте около 20 лет впервые сыграл в бродвейском шоу. Вскоре Норман прославился благодаря сотрудничеству с такими знаменитыми классиками Голливуда, как Альфред Хичкок, Чарли Чаплин, Орсон Уэллс, а также работал с Жаном Ренуаром и Бертольдом Брехтом.

Норман Ллойд в фильме "Диверсант"
Норман Ллойд в фильме "Диверсант"
Фото: YouTube

У Хичкока Ллойд снялся в фильме "Диверсант", который вышел в 1942 году, а у Чаплина – в трагикомедии "Огни Рампы" в 1952 году.

В 1985 году Ллойда наградили премией Венецианского кинофестиваля за достижения в кинематографе.

Ранее стало известно о смерти отца Адель, с которым певица не успела помириться.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Том Круз выбросил три Золотых глобуса Режиссер Джентльменов Гай Ричи сказал украинцам пару особенных слов (видео) У Славы Каминской из НЕАНГЕЛОВ умер отец
кино смерть актер Голливуд
Реклама

Новости партнеров

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников

Популярные статьи

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

Вчера, 20:44Events

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

Вчера, 14:52Звездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

Вчера, 11:35Звездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

Вчера, 09:31Звездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

Вчера, 06:30Психо

Гороскоп на сегодня 11 мая для всех знаков зодиака: Овны, не упустите шанс стать богаче!

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

10 маяФаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

10 маяЗвездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

10 маяЗвездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

10 маяЗвездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

10 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

12 баллов от Греции и Италии: фаны Евровидения восхитились номером Go_A после первой репетиции (видео)

9 маяЗвездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

9 маяЗвездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

Новости партнеров

Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Ей не стыдно: канадская хоккеистка обнародовала откровенные фото
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих
Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих
"Зараз покажу": українка з гігантським бюстом зачарувала фанатів
"Зараз покажу": українка з гігантським бюстом зачарувала фанатів

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять