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Том Круз викинув три Золоті глобуси

Сьогодні, 10:25

Актор і продюсер Том Круз повернув присуджені йому нагороди "Золотий глобус" організатору кінопремії – Голлівудській асоціації іноземної преси (HFPA)

"Джеррі Магуайер"
"Джеррі Магуайер"
Фото: themoviedb.org

В знак протесту проти недостатнього расового розмаїття серед членів журі Том Круз віддав свої заповітні статуетки "Золотий глобус" – кінопремії, яку називають другим "Оскаром". Актор отримував цю нагороду тричі за свої ролі в "Джеррі Магуайер", "Народжений четвертого липня" і в "Магнолії". Що за скандал розгорнувся навколо "Золотого глобуса" – ми розповіли тут.

А поки Том Круз веде війну з їхнім середньовічним поглядом на сучасне мистецтво і повертає їм свої "Золоті глобуси", дивіться один з фільмів, які принесли йому цю нагороду – "Джеррі Магуайер" (і у високій якості – 4K теж!). Фільм доступний за передплатою на OLL.TV.

"Джеррі Магуайер"
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Джеррі Магуайер – успішний спортивний агент у великому агентстві. Його завданням є укладення контрактів з атлетами та їхнє розкручування. У компанії ведеться цинічна політика кількості, а не якості, яку критикує Джеррі у своїй програмній заяві. Позиція про необхідність стати більш гуманними до спортсменів зустрічає схвалення у співробітників і клієнтів, але начальника така відверта критика зовсім не радує, і він звільняє Джеррі.

Безробітний герой вирішує відкрити своє власне агентство за підтримки закоханої в нього співробітниці Дороті Бойд. Чи вдасться Джеррі залишитися людиною у світі цинічного спортивного бізнесу?

"Джеррі Магуайер"
"Джеррі Магуайер"
Фото: themoviedb.org

"Джеррі Магуайер" у 4К
дивiться на olltv
Дивитися

Раніше ми розповіли про майбутній голлівудський хорор, який знімають за оповіданням сина самого Стівена Кінга.

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