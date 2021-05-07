У Слави Камінської з НЕАНГЕЛІВ помер батько

Співачка опублікувала зворушливий пост в пам'ять про свого тата, додавши кілька фото з сімейного архіву

Слава Камінська з батьком Фото: instagram.com/babaslavka

У сім'ї екссолістки гурту НЕАНГЕЛИ Слави Камінської сталося горе – помер її рідний батько. Про це артистка повідомила в Instagram.

"Тато...ти мені сьогодні снився. Спасибі, що прийшов попрощатися. Я так боялася, що цей день колись настане. Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті, в моїх дітях. Тато...", – написала Слава і поділилася кількома архівними фото з батьком.

Слава Камінська з батьком Фото: instagram.com/babaslavka

У коментарях артистці висловили співчуття її шанувальники, а також українські знаменитості, серед яких телеведуча Леся Нікітюк, дружина Володимира Остапчука – Христина Остапчук, DJ Nana, ведуча і блогерка Раміна Есхакзай і багато інших.

Нагадаємо, в січні цього року ще у однієї артистки помер батько – Настя Каменських повідомила про смерть тата. Раніше ми повідомляли, що помер Кахі Кавсадзе – Абдулла з "Білого сонця пустелі".

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