Режисер Джентльменів Гай Річі сказав українцям пару особливих слів (відео)

Напередодні кінопрем'єри нового фільму, культовий режисер вирішив особисто звернутися до глядачів. Гай Річі сподівається, що його нова робота сподобається кіноамнам

Гай Річі записав відео для українців Фото: прес-служба, Скріншот з YouTube

Знаменитий британський кінорежисер Гай Річі, відомий за фільмами "Джентльмени" і "Великий куш", записав відеозвернення для українців. Він запросив усіх в кіно на свій новий екшн-трилер "Гнів людський" з Джейсоном Стейтемом в головній ролі.

У ролику, опублікованому на YouTube-каналі "Вольга Україна", Гай Річі зазначив, що впевнений, що фільм сподобається українським глядачам.

"Я відчуваю чималий ентузіазм від того, що українці побачать цей фільм. Думаю, він повинен вам сподобається", – сказав Гай Річі.

Прем'єра фільму відбудеться вже 13 травня.

Нагадаємо, що в центрі сюжету "Гніву людського" – таємничий джентльмен Хілл, який починає працювати в інкасаторській службі. Вона займається регулярним транспортуванням мільйонів доларів США по Лос-Анджелесу, але останнім часом ці перевезення оберталися сущим кошмаром для інкасаторів – вони часто ставали жертвами пограбувань. Іншим невтямки чому ж Хілл обрав таку небезпечну і невдячну роботу. Але за своїми причинами він одержимий спрагою правосуддя і має намір знайти співучасників серії майстерних пограбувань, які сколихнули місто.

Раніше стало відомо, що Гай Річі зніме серіал за мотивами кінохіта "Джентльмени".

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