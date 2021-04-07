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Українські моделі з балкону в Дубаї масово видаляють свої фото та акаунти в соцмережах

Сьогодні, 16:22

Дівчат депортують з ОАЕ

Українські моделі, які голими позували на балконі в Дубаї, почали закривати свої аккаунти в соцмережах і видаляти свої фото.

Відомо, що в Дубаї дівчат вже відвідав український консул, і тепер всіх моделей, які брали участь у фотозйомці, депортують з ОАЕ.

Багато дівчат, мабуть, вже отримали доступ до соцмереж і стали активно видаляти або ж закривати свої профілі в Instagram.

Скріншот: Instagram

Раніше фото і відео красунь були у відкритому доступі, але після скандалу на дівчат посипалися негативні коментарі недоброзичливців.

Скріншот: Instagram

До слова, свій аккаунт в соцмережі видалила також подруга однієї з моделей. Буквально вчора дівчина розповіла про те, що її приятелька і інші моделі прилетіли на фотосесію в Дубай на вихідні, і вони ніяк не пов'язані з ескортом, як багато хто припускає. Вже сьогодні вона видалила свій профіль в Instagram, який раніше називався dnem.i.nochiu.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, 12 українок були затримані в Дубаї після того, як вони вийшли на балкон одного з готелів повністю оголеними і влаштували там фотосесію

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