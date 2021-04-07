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Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

Сегодня, 16:22

Девушек депортируют из ОАЭ

Украинские модели, которые голыми позировали на балконе в Дубае, начали закрывать свои аккаунты в соцсетях и удалять свои фото.

Известно, что в Дубае девушек уже навестил украинский консул, и теперь всех моделей, которые принимали участие в фотосъемке, депортируют из ОАЭ.

Многие девушки, видимо, уже получили доступ к соцсетям и стали активно удалять или же закрывать свои профили в Instagram.

Скриншот: Instagram

Ранее фото и видео красавиц были в открытом доступе, но после скандала на девушек посыпались негативные комментарии недоброжелателей.

Скриншот: Instagram

К слову, свой аккаунт в соцсети удалила также подруга одной из моделей. Буквально вчера девушка рассказала о том, что ее приятельница и другие модели прилетели на фотосессию в Дубай на выходные, и они никак не связаны с эскортом, как предполагают многие. Уже сегодня она удалила свой профиль в Instagram, который ранее назывался dnem.i.nochiu.

Скриншот: Instagram

Напомним, 12 украинок были задержаны в Дубае после того, как они вышли на балкон одного из отелей полностью обнаженными и устроили там фотосессию

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