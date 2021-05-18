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Євробачення-2021: що відомо про трійку фаворитів букмекерів

Сьогодні, 08:30

Букмекери виділили трійку конкурсантів, які, найімовірніше, увійдуть до першої десятки фіналістів конкурсу "Євробачення-2021". Перемогу пророкують Італії

ТОП-3 фаворити букмекерів на "Євробаченні-2021"
ТОП-3 фаворити букмекерів на "Євробаченні-2021"
Фото: eurovision.tv

Сьогодні, 18 травня, в Роттердамі відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021", в якому виступлять представники України – група Go_A.

До слова, Go_A вже кілька днів не виходить з ТОП-10 лідерів букмекерів, займаючи то 10-й, то восьмий рядки в рейтингу.

Life Сьогодні зібрали все, що відомо про конкурсантів, які займають перші три місця в списку претендентів на перемогу за прогнозами букмекерів.

1-ше місце – Måneskin, Італія

Італійський гурт Måneskin займає першу сходинку в рейтингу букмекерів. Рок-колектив з Італії виступить у фіналі конкурсу, оскільки Італія – одна з країн-засновниць конкурсу, представники яких автоматично потрапляють до фіналу.

До складу гурту виходять: 22-річний соліст Даміано Давід, 20-річна басистка Вікторія де Анжеліс, 20-річний гітарист Томас Раджі і 20-річний барабанщик Ітан Торчіо.

Måneskin
Måneskin
Фото: eurovisionworld.com

Що означає Måneskin?

Слово måneskin в перекладі з датскьої мови означає "місячне світло". Таку назву гурту запропонувала взяти басистка Вікторія, яка є наполовину італійкою, наполовину датчанкою.

Про гурт

Незважаючи на молодий вік, Måneskin вже досить популярні не тільки в Італії, але і в інших країнах Європи.

Музиканти познайомилися ще в школі. Колектив створили 2015 року, коли остаточно вирішили, в якому жанрі вони виступатимуть. Основні музичні напрямки Måneskin – фанк-рок, глем-рок, альтернативний рок і реп-рок.

2017 року гурт Måneskin брав участь в італійському "Х-факторі", де посів друге місце. Після своєї участі в музичному талант-шоу музиканти випустили альбом, що складається з каверів, які вони виконували на сцені "Х-фактора".

2018 року гурт випустив сингли Morirò da Re і Torna, які закріпилися на перших місцях італійських музичних чартів. Навесні 2022 року гурт планує відправитися в свій перший тур Європою.

Про що пісня Måneskin – Zitti E Buoni?

На "Євробаченні-2021" Måneskin виступлять з композицією Zitti E Buoni. Назву треку можна перевести з італійської як "Сиди тихо і не пустуй" або "Будь тихіше води, нижче трави". Музиканти присвятили свою пісню вчителям, які часто говорили їм такі фрази в школі.

2-ге місце – Destiny, Мальта

18-річна Destiny (справжнє ім'я – Дестіні Чукуньєре) вже колись виступала на сцені "Євробачення", тільки не дорослого, а дитячого. Більш того, 2015 року вона стала переможницею конкурсу. Відтоді артистка мріяла взяти участь у дорослому "Євробаченні".

Destiny
Destiny
Фото: eurovision.tv

Destiny брала участь в британському талант-шоу Britain's Got Talent (аналог в Україні – "Україна має талант"), а також артистка стала переможницею мальтійського "Х-фактору".

Про що пісня Destiny – Je me casse?

У своїй пісні Je me casse (з франц. "Я звалюю") Destiny співає про те, як з нею намагається познайомитися хлопець,тоді як їй цього, вочевидь, зовсім не хочеться.

3-тє місце – Барбара Праві, Франція

28-річна Барбара Праві виросла в багатокультурній родині – мати дівчини – іранка, а по батькові у співачки сербські корені. Дівчина не тільки співачка, а й актриса. Барбара грає в мюзиклах, які транслюються по ТБ.

Дівоче прізвище Барбари – П'євич. Праві – це псевдонім, який утворений від сербського слова "права" (серб. права; "автентично"), як данина поваги її дідусеві.

Барбара Праві
Барбара Праві
Фото: eurovision.tv

Музичну кар'єру Праві почала 2014 року. 2017-говона випустила свій перший сингл Pas grandir. Барбара є авторкою і співавторкою багатьох пісень, зокрема й композиції J'imagine, з якою представниця Франції на "Дитячому Євробаченні" Валентина виграла конкурс 2020 року.

Праві – активістка руху з боротьби проти насильства над жінками.

Про що пісня Барбари Праві – Voilà?

Ймовірно, Барбара співає про саму себе. У тексті йдеться про те, що дівчина стоїть перед людьми "оголена" і показує себе "такою, якою вона є".

З таких слів починається пісня Барбари:

"Послухайте мене, поки невдалу співачку,

Говоріть про мене своїм коханим, своїм друзям.

Говоріть про цю чорнооку дівчину і її безрозсудну мрію:

Я лише хочу писати і доносити до вас історії".

Раніше ми повідомляли, що TAYANNA стала речницею від України на "Євробаченні".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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