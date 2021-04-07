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Дівчина, яка помилково потрапила до списку голих моделей в Дубаї: Вже працюю з юристами

Сьогодні, 18:07

Дівчина спростувала той факт, що вона брала участь в "голій" фотосесії

Дівчина, яку помилково "записали" до лав голих моделей на балконі готелю в Дубаї, повідомила, що вона розпочала співпрацю з юристами.

Маріанна Федчук
Маріанна Федчук
Фото: instagram.com/fmaryankaaa

Справа в тому, що днями низка ЗМІ повідомила, що нібито уродженка Ужгорода Маріанна Ф. була однією з дівчат, хто позував без одягу в Дубаї. Першим про це повідомило британське видання Daily Mail. Пізніше цю інформацію підхопили українські ЗМІ.

З'ясувалося, що дівчина не має відношення до "голих" фото, а також вона не є уродженкою Ужгорода. В Instagram вона опублікувала фото з Києва, тоді як всі моделі були затримані і поки залишаються в ОАЕ.

Маріанна повідомила, що зараз вона почала роботу з юристами через неправдиві факти, які розповсюджуються ЗМІ.

"Британських Daily Mail потрібно запитати, від них і пішла вся дезінформація по інших країнах. Але я вже працюю з юристами", – відповідає дівчина своїм підписникам в соцмережі.

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що Маріанна все-таки знайома з деякими моделями, які позували в оголеному вигляді в Дубаї – це можна помітити за її підписками в Instagram і фото в соцмережі, однак в самій зйомці вона участі не брала.

Нагадаємо, подруга голих українок з Дубаю пояснила, навіщо вони туди поїхали.

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