Сальма Гаєк про зйомки секс-сцени з Бандерасом: "Мені було так соромно, що я плакала"

Акторка розсекретила деталі зйомки сцени у фільмі "Відчайдушний"

Зірка "Фріди" Сальма Гаєк, яка нещодавно в сексуальному вбранні відсвяткувала 17 млн підписників, поділилася подробицями зйомок однієї зі сцен в бойовику "Відчайдушний". Йшлося про еротичний епізод за участю її колеги Антоніо Бандераса.

У подкасті Armchair Expert Сальма Гаєк розповіла, що спочатку любовної сцени не було в сценарії. На момент участі у фільмі акторці було 28 років. Її не попередили, що потрібно буде зніматися в любовній сцені, так що Сальма психологічно не була готова.

"Відчайдушний" Фото: kino-teatr.ru

"Її зажадала додати студія, коли побачила хімію (між акторами – ред.). І мені вона далася дуже, дуже важко", – сказала актриса.

Фільмування сцени проходили за участю чотирьох людей – були присутні лише сама акторка, Антоніо Бандерас, режисер Роберт Родрігес і його ексдружина – продюсерка Елізабет Авеллан. За словами Сальми Гаєк, до цього вона ніколи не мала такого досвіду. Разом з тим ввічливість і галантність Антоніо Бандераса навпаки бентежила зірку.

Скріншот з фільму "Відчайдушний"

"Тому прямо перед початком зйомок я почала скиглити. Я повторювала, що боюся. Зокрема, я боялася Антоніо. Він поводився як справжній джентльмен, і ми досі близькі друзі! Але він був дуже ... розкутим. Для нього це як ніби взагалі не представляло проблем, і мене лякало просто бути поряд з ним", – розповіла акторка.

Скріншот з фільму "Відчайдушний"

Зараз Сальма згадує про це з усмішкою, але тоді для неї це був справжній стрес. Крім того, вона переживала за те, як на цей фільм відреагують її рідні – батько і брат.

"Мені було так соромно, що я почала плакати. Вони всі поводилися відмінно, але я ніяк не відпускала рушник. І вони намагалися мене розсмішити, але я почала плакати знову", – згадує Сальма.

Раніше повідомлялося, що акторка, яка звинуватила Меріліна Менсона в насильстві, написала заяву в поліцію на його дружину.

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