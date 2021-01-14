Тіна Кароль завела сторінку в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники"

Співачка запропонувала шанувальникам приєднатися до її сторінки в соцмережі

Українська співачка Тіна Кароль зареєструвалася в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники". Відповідна інформація з'явилася на її сторінці в Instagram.

В Instastories артистки був опублікований кадр і активне посилання на її нову сторінку в "Однокласники" з підписом "Тина Кароль в "Одноклассниках ".

Поки що на сторінці артистки в забороненій соцмережі 124 підписники, а перша публікація датує 19 грудня.

Скріншот: Тіна Кароль

Зазначимо, що згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 доступ до сайту соціальної мережі "Однокласники" блокується з території України. Блокування проводиться в рамках санкцій України проти Росії, введених за анексію Криму і агресію на Донбасі, і направлене на забезпечення інформаційної безпеки України. Під ці санкції також потрапляє і соцмережа "Вконтакте".

Раніше стало відомо, скільки Тіна Кароль заробляє під час карантину. Ми також показували, як Тіна Кароль виглядає без макіяжу.

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