Тіна Кароль завела сторінку в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники"
Співачка запропонувала шанувальникам приєднатися до її сторінки в соцмережі
Українська співачка Тіна Кароль зареєструвалася в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники". Відповідна інформація з'явилася на її сторінці в Instagram.
В Instastories артистки був опублікований кадр і активне посилання на її нову сторінку в "Однокласники" з підписом "Тина Кароль в "Одноклассниках ".
Поки що на сторінці артистки в забороненій соцмережі 124 підписники, а перша публікація датує 19 грудня.
Зазначимо, що згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 доступ до сайту соціальної мережі "Однокласники" блокується з території України. Блокування проводиться в рамках санкцій України проти Росії, введених за анексію Криму і агресію на Донбасі, і направлене на забезпечення інформаційної безпеки України. Під ці санкції також потрапляє і соцмережа "Вконтакте".
Раніше стало відомо, скільки Тіна Кароль заробляє під час карантину. Ми також показували, як Тіна Кароль виглядає без макіяжу.
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