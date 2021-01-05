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Юлія Саніна зробила тату з зображенням Тіни Кароль

Вчора, 15:28

Артистка потішила шанувальників новим знімком

Фронтвумен групи THE HARDKISS Юлія Саніна, яка нещодавно прокоментувала фінал шоу "Танці з зірками", зробила нове татуювання. Фото співачка опублікувала у себе в Instagram.

На новому фото артистка продемонструвала татуювання, на якому зображено обличчя Тіни Кароль і Юлії Саніної, а під ними напис: "Я не боюся. Тепер я вільна". Співачка зробила тату на честь пісні "Вільна".

Юлія Саніна
Юлія Саніна
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Сама Кароль вже відреагувала на нове фото Юлії. Тіна написала в коментарях: "Моя".

Шанувальники ж сумніваються, що тату справжнє. Вони припускають, що татуювання тимчасове.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна в одному зі своїх інтерв'ю розповіла про дружбу з Тіною Кароль. Після того, як Юлія і Тіна записали спільну пісню "Вільна", вони дуже зблизилися.

Раніше ми розповідали, що Юлія Саніна розповіла історію свого кохання в одному з кліпів гурту THE HARDKISS.

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Тіна Кароль The Hardkiss татуювання Юлія Саніна
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