Юлія Саніна зробила тату з зображенням Тіни Кароль

Артистка потішила шанувальників новим знімком

Фронтвумен групи THE HARDKISS Юлія Саніна, яка нещодавно прокоментувала фінал шоу "Танці з зірками", зробила нове татуювання. Фото співачка опублікувала у себе в Instagram.

На новому фото артистка продемонструвала татуювання, на якому зображено обличчя Тіни Кароль і Юлії Саніної, а під ними напис: "Я не боюся. Тепер я вільна". Співачка зробила тату на честь пісні "Вільна".

Юлія Саніна Фото: instagram.com/the_hardkiss

Сама Кароль вже відреагувала на нове фото Юлії. Тіна написала в коментарях: "Моя".

Шанувальники ж сумніваються, що тату справжнє. Вони припускають, що татуювання тимчасове.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна в одному зі своїх інтерв'ю розповіла про дружбу з Тіною Кароль. Після того, як Юлія і Тіна записали спільну пісню "Вільна", вони дуже зблизилися.

Раніше ми розповідали, що Юлія Саніна розповіла історію свого кохання в одному з кліпів гурту THE HARDKISS.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися