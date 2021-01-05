Юлія Саніна зробила тату з зображенням Тіни Кароль
Артистка потішила шанувальників новим знімком
Фронтвумен групи THE HARDKISS Юлія Саніна, яка нещодавно прокоментувала фінал шоу "Танці з зірками", зробила нове татуювання. Фото співачка опублікувала у себе в Instagram.
На новому фото артистка продемонструвала татуювання, на якому зображено обличчя Тіни Кароль і Юлії Саніної, а під ними напис: "Я не боюся. Тепер я вільна". Співачка зробила тату на честь пісні "Вільна".
Сама Кароль вже відреагувала на нове фото Юлії. Тіна написала в коментарях: "Моя".
Шанувальники ж сумніваються, що тату справжнє. Вони припускають, що татуювання тимчасове.
Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна в одному зі своїх інтерв'ю розповіла про дружбу з Тіною Кароль. Після того, як Юлія і Тіна записали спільну пісню "Вільна", вони дуже зблизилися.
Раніше ми розповідали, що Юлія Саніна розповіла історію свого кохання в одному з кліпів гурту THE HARDKISS.
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