Тіна на карантині: скільки заробила Кароль під час локдауну

Карантинні обмеження не залишили артистку без діла

У той час, як деякі артисти скаржаться, що під час карантину не мають стабільного заробітку, співачка Тіна Кароль, яка нещодавно презентувала свічку за 1800 гривень, знайшла вихід із ситуації. Зірка перепрофілювалася в бізнесвумен.

Журналісти програми "Викриття" на каналі KYIV.LIVE з'ясували, що півроку тому зірка придбала понад два гектари землі в Карпатах, вартість яких може досягати 100 000 доларів. Також в сюжеті наголошується, що Тіна Кароль вже більше року працює обличчям масштабної рекламної кампанії дорогоцінних прикрас ювелірного заводу, будучи музою і амбасадоркою бренду.

Співачка Тіна Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Топові виконавці за довготривалу рекламну компанію отримують не менше власного концертного гонорару. Зірка такого рівня як Тіна Кароль може попросити і 100 000, і 200 000 доларів.

Співачка заробляє і на маловідомих марках одягу і аксесуарів. Журналісти знайшли молодіжний бренд, який створив колекцію шапок в колаборації з артисткою. За таке співробітництво зірка може отримувати від 5000 доларів.

Тіна Кароль Фото: instagram.com/tinakarol.shop/

Незважаючи на це, Тіна Кароль ще й самостійно продає низку товарів. Артистка почала займатися торгівлею три роки тому, коли випустила свою іменну червону помаду. Минулого року вона представила ще і власний парфум, а незабаром, якраз у розпал локдауну, народна артистка відкрила інтернет-магазин аксесуарів і взуття, де серед асортименту – шовкові хустки, воскові свічки і навіть захисні маски для обличчя.

Раніше ми показували, як Тіна Кароль виглядає без макіяжу.

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