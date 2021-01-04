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Тіна Кароль підкреслила талію в спокусливому шкіряному вбранні: фото

4 січня, 16:18

Кароль вибрала вбрання від дизайнерки Каті Сильченко

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала черговий стильний образ. На фото, які артистка опублікувала в Instagram, вона позує у спокусливому вбранні.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Шкіряний комплект, що складається з довгої спідниці і жилетки на голе тіло, відмінно підкреслює струнку фігуру співачки. Наряд від The Coat (бренд Каті Сильченко) артистка доповнила босоніжками Kachorovska і пов'язкою в тон.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

"Приголомшлива", "Ікона", "Богиня", "Дуже гарна", "Неймовірна", – пишуть компліменти Тіні її підписниці.

Скріншот: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, Тіна Кароль презентувала власну свічку за 1800 гривень. Раніше ми розповідали, що Тіна Кароль оголилася для обкладинки нового альбому.

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Тіна Кароль стиль наряд
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