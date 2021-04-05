Телеканал Україна покаже прем'єру детективної мелодрами про чарівну аферистку

У центрі сюжету нової мелодрами "Без тебе" – авантюристка-зломниця Клара

У понеділок, 5 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 16-серійної картини "Без тебе" виробництва кінокомпанії "Київтелефільм". Головна героїня нової історії – авантюристка Клара, яка здатна зламати будь-який замок і запудрити будь мізки. Щоб уникнути в'язниці, дівчина йде на угоду зі слідством, навіть не підозрюючи, чим це для неї обернеться.

Нагадаємо, що сьогодні також відбудеться прем'єра другого сезону серіалу про рятувальників "Виклик".

Кадр із серіалу "Без тебе" Фото: прес-служба

Життя маленької Каті – доньки слідчого Миколи Жаринова – різко змінюється, коли в результаті кримінальних розборок гине її сім'я. Побоюючись, що Катю, яку залишилась живою, кримінальний авторитет Зубов сприйме як непотрібного свідка, дівчинку забирає до себе її хрещений – професійний зломник Григорій. В результаті без родини Катя проводить своє дитинство в притоні. Дитяча мрія дівчини – стати поліцейським, як тато, стає нездійсненною. Замість цього вона перетворюється на нахабну пробивну аферистку Клару.

Одного разу удача остаточно відвертається від Кларіти – її ловить слідчий Дмитро. Щоб не потрапити до в'язниці, вона повинна допомогти спіймати невловимого серійного вбивцю Примару, який незрозумілим чином проникає в будинки жертв і так само загадково зникає звідти. Ось тільки зробити це виявиться зовсім непросто.

За словами акторки Віри Шпак, яка виконала роль Клари, її враз захопила ця історія. Оскільки "Без тебе" – це детективна мелодрама, то на фільмуванні було чимало трюків, погонь і бійок.

Кадр із серіалу "Без тебе" Фото: прес-служба

"Моя Клара – дівчина, яка хоче щастя, бореться, зустрічає в подальшому свою дитячу любов... Вона багато років жила в злодійському світі, але не втратила себе справжню, не стала озлобленою, не стала брехати. У нас на проєкті був прекрасний постановник трюків і боїв (актор, каскадер, директор Ліги каскадерів України Назар Майборода – ред.) Нам ставили бійку і далі ми вже після репетицій самі її відігравали в кадрі. Наприклад, в одній з таких сцен я двох хлопців "укладала", – розповідає Віра Шпак.

Також у новому проєкті знялися актори Олександр Константинов, Наталія Циганенко, Борис Георгієвський, Лариса Удовиченко, Сергій Векслер, Ірина Калашнікова, Іван Босільчіч, Радміла Щоголева, Евеліна Соловйова, Алла Масленнікова, Марія Дмитрієва та інші.

Одну з ролей – батька головного героя – виконав режисер картини Олександр Мохов.

"Це досвідчений мудрий чоловік. У ньому немає внутрішніх перевертнів, – говорить артист і зізнається, що поєднувати акторську і режисерську діяльність в одному проєкті вже звик. – У цій картині у мене було не так багато знімальних днів, тому я розумів, що можу поєднати. Знявся як артист – біжу до плейбеку, дивлюся, помічаю, якщо зіграв не так. Сам собі зробив поправочки, повернувся на майданчик, перезняли".

Оператор-постановник серіалу – Андрій Шкір. Продюсери – Вікторія Корогод, Ірина Черняк, Валентин Опалєв, Павло Карван, Світлана Карван. Виробництвом займалась кінокомпанія "Київтелефільм". Зйомки проходили в Києві та Київській області у 2020 році.

Дивіться прем'єру 16-серійного фільму "Без тебе" з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше зірка серіалу "Виклик 2" Геннадій Попенко розповів про ризик на знімальному майданчику.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися