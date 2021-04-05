Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Телеканал Україна покаже прем'єру детективної мелодрами про чарівну аферистку

Сьогодні, 16:56

У центрі сюжету нової мелодрами "Без тебе" – авантюристка-зломниця Клара

У понеділок, 5 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 16-серійної картини "Без тебе" виробництва кінокомпанії "Київтелефільм". Головна героїня нової історії – авантюристка Клара, яка здатна зламати будь-який замок і запудрити будь мізки. Щоб уникнути в'язниці, дівчина йде на угоду зі слідством, навіть не підозрюючи, чим це для неї обернеться.

Нагадаємо, що сьогодні також відбудеться прем'єра другого сезону серіалу про рятувальників "Виклик".

Кадр із серіалу
Кадр із серіалу "Без тебе"
Фото: прес-служба

Життя маленької Каті – доньки слідчого Миколи Жаринова – різко змінюється, коли в результаті кримінальних розборок гине її сім'я. Побоюючись, що Катю, яку залишилась живою, кримінальний авторитет Зубов сприйме як непотрібного свідка, дівчинку забирає до себе її хрещений – професійний зломник Григорій. В результаті без родини Катя проводить своє дитинство в притоні. Дитяча мрія дівчини – стати поліцейським, як тато, стає нездійсненною. Замість цього вона перетворюється на нахабну пробивну аферистку Клару.

Одного разу удача остаточно відвертається від Кларіти – її ловить слідчий Дмитро. Щоб не потрапити до в'язниці, вона повинна допомогти спіймати невловимого серійного вбивцю Примару, який незрозумілим чином проникає в будинки жертв і так само загадково зникає звідти. Ось тільки зробити це виявиться зовсім непросто.

За словами акторки Віри Шпак, яка виконала роль Клари, її враз захопила ця історія. Оскільки "Без тебе" – це детективна мелодрама, то на фільмуванні було чимало трюків, погонь і бійок.

Кадр із серіалу
Кадр із серіалу "Без тебе"
Фото: прес-служба

"Моя Клара – дівчина, яка хоче щастя, бореться, зустрічає в подальшому свою дитячу любов... Вона багато років жила в злодійському світі, але не втратила себе справжню, не стала озлобленою, не стала брехати. У нас на проєкті був прекрасний постановник трюків і боїв (актор, каскадер, директор Ліги каскадерів України Назар Майборода – ред.) Нам ставили бійку і далі ми вже після репетицій самі її відігравали в кадрі. Наприклад, в одній з таких сцен я двох хлопців "укладала", – розповідає Віра Шпак.

Також у новому проєкті знялися актори Олександр Константинов, Наталія Циганенко, Борис Георгієвський, Лариса Удовиченко, Сергій Векслер, Ірина Калашнікова, Іван Босільчіч, Радміла Щоголева, Евеліна Соловйова, Алла Масленнікова, Марія Дмитрієва та інші.

Одну з ролей – батька головного героя – виконав режисер картини Олександр Мохов.

"Це досвідчений мудрий чоловік. У ньому немає внутрішніх перевертнів, – говорить артист і зізнається, що поєднувати акторську і режисерську діяльність в одному проєкті вже звик. – У цій картині у мене було не так багато знімальних днів, тому я розумів, що можу поєднати. Знявся як артист – біжу до плейбеку, дивлюся, помічаю, якщо зіграв не так. Сам собі зробив поправочки, повернувся на майданчик, перезняли".

Оператор-постановник серіалу – Андрій Шкір. Продюсери – Вікторія Корогод, Ірина Черняк, Валентин Опалєв, Павло Карван, Світлана Карван. Виробництвом займалась кінокомпанія "Київтелефільм". Зйомки проходили в Києві та Київській області у 2020 році.

Дивіться прем'єру 16-серійного фільму "Без тебе" з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше зірка серіалу "Виклик 2" Геннадій Попенко розповів про ризик на знімальному майданчику.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 нових серіалів квітня, які ми будемо дивитися поки сидимо на карантині 5 захопливих міні-серіалів для тих, у кого в житті зараз нічого не відбувається Стали відомі імена ведучих нового шоу "Мисливці за дивами" на телеканалі "Україна"
прем'єри серіали телеканал Україна
Реклама

Новини партнерів

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Популярная певица показала постельное фото
Популярная певица показала постельное фото
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару

Популярні статті

Сьогодні, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Сьогодні, 14:14Фаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Сьогодні, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Сьогодні, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Вчора, 16:13Здорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

Вчора, 15:49Зірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:10Фаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

3 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 квітня для всіх знаків зодіаку: Раків чекає сюрприз

2 квітняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в п'ятому випуску

Новини партнерів

Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
От Рэмбо до Зены: как постарели супергерои нашего детства
От Рэмбо до Зены: как постарели супергерои нашего детства
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти