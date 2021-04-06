Їх залишилося троє: що покажуть в гранд-фіналі шоу "Маска"

Не пропустіть останній випуск найпопулярнішого шоу на телеканалі "Україна"

Цієї суботи на телеканалі "Україна" покажуть грандіозний фінал найпопулярнішого і загадкового шоу "Маска". Протягом одинадцяти тижнів мільйони глядачів стежили за виступами і боротьбою учасників і тепер їх залишилося троє.

Романтичний Дракон, величне Сонце і мужній Носоріг – саме ці фантастичні учасники завоювали право битися у фіналі "Маски". Три місяці вона вражали нас своїми талантами, показували неймовірні виступи і заплутували зіркових детективів та глядачів.

Сонце, Носоріг і Дракон Фото: телеканал "Україна"

Над вражаючими номерами працювали 4 топових українських режисери-постановники – Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман. За цей час вони створили 76 надзвичайно яскравих номерів, які дивували, веселили і зворушували глядачів.

Музичний продюсер проєкту Сергій Грачов разом з артистами підготував 76 улюблених хітів світового шоу-бізнесу. Ведучий проєкту Володимир Остапчук приміряв 10 вражаючих образів з кінематографу, а в гранд-фіналі гіпершоу він здивує новим перевтіленням і продемонструє свої вокальні вміння.

Володимир Остапчук на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

"Я переконаний, що цієї суботи всі українські глядачі будуть прикуті до екранів телевізорів, адже це фінал найпопулярнішого і найнепередбачуванішого шоу "МАСКА" на каналі "Україна". Одинадцять тижнів безкомпромісної і запеклої боротьби між нашими фантастичними масками, і нарешті глядачі побачать розв'язку – гранд-фінал феєричного проєкту "Маска", – коментує ведущий Володимир Остапчук.

Спеціально для масштабного шоу телеканалу "Україна" дизайнери Леся Патока і Назар Дідик створили 22 неповторних герої. Незважаючи на те, що український проєкт "Маска" – це адаптація всесвітньо відомого формату The Masked Singer, який виходить у 4 десятках країн світу, схожих на наші костюми немає в жодній іншій версії. Кожен образ – абсолютно унікальний, створений вручну кращими майстрами нашої країни, саме тому їх можна розглядати годинами.

Буйвол на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

"Оживили" цих героїв найяскравіші українські зірки. Так, під маскою кіберпанка Буйвола приховувався улюбленець українських глядачів Олег Винник, який згодом долучився до команди зіркових детективів і разом з неперевершеними NK | Настею Каменських, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і DZIDZIO розгадував особи учасників.

У кожному ефірі глядачі знімали маску з одного героя. Так українці дізналися, що в образі привітної Крапанки ховалась кінорежисерка Оксана Байрак, кокетливої Лисиці – хореографиня Олена Шоптенко, розкішної Пави – співачка Ірина Федишин, а запальної Кози – психологиня Наталія Холоденко.

Оксана Байрак на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Олена Шоптенко на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Ірина Федишин на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Наталія Холоденко на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

В костюмі легендарного Лева виступав співак Олександр Пономарьов, звабливої Троянди – співачка і акторка Аліна Гросу, магічного Мольфара – телеведучий Павло Костіцин, веселого Буряка – музикант Дмитро Каднай, а епатажного Сома – продюсер Іраклі Макацарія.

Олександр Пономарьов на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Аліна Гросу Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Павло Костіцин в костюмі Мольфара Фото: телеканал "Україна"

Дмитро Каднай Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Іраклі Макацарія на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

За крок до фіналу розкрили особи зворушливого Жабеня, яким був актор і гуморист Євген Сморигін, ефектної Бабки, в образі якої ховалася співачка Анастасія Приходько, і неймовірно милого Циклопа, в якому маскувалася співачка Michelle Andrade.

Євген Сморигін на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Анастасія Приходько на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Мішель Андраде на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

А вже цієї суботи глядачі дізнаються особи трьох найсильніших учасників, які дійшли до фіналу. Які зірки весь цей час ховалися під масками романтичного Дракона, величного Сонця і мужнього Носорога? І хто з них стане тріумфатором грандіозного проєкту?

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), частка випуску від 03.04.21 становила 23,64%, рейтинг – 8,75%, частка в момент зняття маски – 30,98%**. Охоплення за 11 випусків 13 383 375 глядачів***.

Дивіться гранд-фінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проєктів, за аудиторіями 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна)

** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 03.04.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

*** Охоплення за 11 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися