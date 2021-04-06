Їх залишилося троє: що покажуть в гранд-фіналі шоу "Маска"
Не пропустіть останній випуск найпопулярнішого шоу на телеканалі "Україна"
Цієї суботи на телеканалі "Україна" покажуть грандіозний фінал найпопулярнішого і загадкового шоу "Маска". Протягом одинадцяти тижнів мільйони глядачів стежили за виступами і боротьбою учасників і тепер їх залишилося троє.
Романтичний Дракон, величне Сонце і мужній Носоріг – саме ці фантастичні учасники завоювали право битися у фіналі "Маски". Три місяці вона вражали нас своїми талантами, показували неймовірні виступи і заплутували зіркових детективів та глядачів.
Над вражаючими номерами працювали 4 топових українських режисери-постановники – Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман. За цей час вони створили 76 надзвичайно яскравих номерів, які дивували, веселили і зворушували глядачів.
Музичний продюсер проєкту Сергій Грачов разом з артистами підготував 76 улюблених хітів світового шоу-бізнесу. Ведучий проєкту Володимир Остапчук приміряв 10 вражаючих образів з кінематографу, а в гранд-фіналі гіпершоу він здивує новим перевтіленням і продемонструє свої вокальні вміння.
"Я переконаний, що цієї суботи всі українські глядачі будуть прикуті до екранів телевізорів, адже це фінал найпопулярнішого і найнепередбачуванішого шоу "МАСКА" на каналі "Україна". Одинадцять тижнів безкомпромісної і запеклої боротьби між нашими фантастичними масками, і нарешті глядачі побачать розв'язку – гранд-фінал феєричного проєкту "Маска", – коментує ведущий Володимир Остапчук.
Спеціально для масштабного шоу телеканалу "Україна" дизайнери Леся Патока і Назар Дідик створили 22 неповторних герої. Незважаючи на те, що український проєкт "Маска" – це адаптація всесвітньо відомого формату The Masked Singer, який виходить у 4 десятках країн світу, схожих на наші костюми немає в жодній іншій версії. Кожен образ – абсолютно унікальний, створений вручну кращими майстрами нашої країни, саме тому їх можна розглядати годинами.
"Оживили" цих героїв найяскравіші українські зірки. Так, під маскою кіберпанка Буйвола приховувався улюбленець українських глядачів Олег Винник, який згодом долучився до команди зіркових детективів і разом з неперевершеними NK | Настею Каменських, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і DZIDZIO розгадував особи учасників.
У кожному ефірі глядачі знімали маску з одного героя. Так українці дізналися, що в образі привітної Крапанки ховалась кінорежисерка Оксана Байрак, кокетливої Лисиці – хореографиня Олена Шоптенко, розкішної Пави – співачка Ірина Федишин, а запальної Кози – психологиня Наталія Холоденко.
В костюмі легендарного Лева виступав співак Олександр Пономарьов, звабливої Троянди – співачка і акторка Аліна Гросу, магічного Мольфара – телеведучий Павло Костіцин, веселого Буряка – музикант Дмитро Каднай, а епатажного Сома – продюсер Іраклі Макацарія.
За крок до фіналу розкрили особи зворушливого Жабеня, яким був актор і гуморист Євген Сморигін, ефектної Бабки, в образі якої ховалася співачка Анастасія Приходько, і неймовірно милого Циклопа, в якому маскувалася співачка Michelle Andrade.
А вже цієї суботи глядачі дізнаються особи трьох найсильніших учасників, які дійшли до фіналу. Які зірки весь цей час ховалися під масками романтичного Дракона, величного Сонця і мужнього Носорога? І хто з них стане тріумфатором грандіозного проєкту?
Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), частка випуску від 03.04.21 становила 23,64%, рейтинг – 8,75%, частка в момент зняття маски – 30,98%**. Охоплення за 11 випусків 13 383 375 глядачів***.
Дивіться гранд-фінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".
* Серед розважальних проєктів, за аудиторіями 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна)
** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 03.04.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.
*** Охоплення за 11 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.
Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"
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