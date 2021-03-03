Дружина Болдвіна назвала ім'я і стать їхньої шостої дитини. П'ята народилася всього пів року тому!

Пара стала батьками дівчинки

Нещодавно стало відомо, що Алек Болдвін всьоме став батьком. Зазначимо, що його шоста дитина народилася всього пів року тому.

В своєму Instagram-акаунті дружина актора, Гіларія Болдвін, опублікувала фото, а також розсекретила стать і ім'я малюка.

"Ми так любимо нашу дочку Люсі. Так само, як і твої брати і сестри, ти – мрія, яка втілилася у реальність", – підписала фото Гіларія.

Для неї Люсі стала шостою спільною дитиною з Алеком Болдвіном. Також у актора є старша дочка – 25-річна Айрленд від шлюбу з актрисою Кім Бесінгер.

Дочка Алека і Хіларії Болдуін – Люсі Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Зазначимо, що син Алека і Гіларії, Едуардо – їхня п'ята спільна дитина. Хлопчик народився 10 вересня минулого року – всього пів року тому. Тому можна зробити висновок, що цього разу подружжя скористалося послугами сурогатного материнства.

Алек та Гіларія Болдвін з дітьми Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Незважаючи на нові інформприводи, в Мережі досі обговорюють скандал з Гіларією Болдвін, яка, як виявилося, довгий час прикидалася іспанкою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися