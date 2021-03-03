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Дружина Болдвіна назвала ім'я і стать їхньої шостої дитини. П'ята народилася всього пів року тому!

Сьогодні, 17:01

Пара стала батьками дівчинки

Нещодавно стало відомо, що Алек Болдвін всьоме став батьком. Зазначимо, що його шоста дитина народилася всього пів року тому.

В своєму Instagram-акаунті дружина актора, Гіларія Болдвін, опублікувала фото, а також розсекретила стать і ім'я малюка.

"Ми так любимо нашу дочку Люсі. Так само, як і твої брати і сестри, ти – мрія, яка втілилася у реальність", – підписала фото Гіларія.

Для неї Люсі стала шостою спільною дитиною з Алеком Болдвіном. Також у актора є старша дочка – 25-річна Айрленд від шлюбу з актрисою Кім Бесінгер.

Дочка Алека і Хіларії Болдуін – Люсі
Дочка Алека і Хіларії Болдуін – Люсі
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Зазначимо, що син Алека і Гіларії, Едуардо – їхня п'ята спільна дитина. Хлопчик народився 10 вересня минулого року – всього пів року тому. Тому можна зробити висновок, що цього разу подружжя скористалося послугами сурогатного материнства.

Алек та Гіларія Болдвін з дітьми
Алек та Гіларія Болдвін з дітьми
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Незважаючи на нові інформприводи, в Мережі досі обговорюють скандал з Гіларією Болдвін, яка, як виявилося, довгий час прикидалася іспанкою.

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