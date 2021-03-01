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Алек Болдвін став батьком усьоме: фото малюка

Сьогодні, 22:31

Ім'я та стать дитини поки не повідомляють

Американський 62-річний актор Алек Болдвін, не минуло й сім місяців, як знову став батьком – у нього народилася сьома дитина.

Миле фото з новонародженим і іншими п'ятьма спільними дітьми опублікувала дружина актора Хіларія в Instagram.

На фото щаслива мати з новонародженим сидить в оточенні всіх своїх дітей.

Для 37-річної Хіларі це шоста дитина, а у Алека є ще 25-річна дочка Айленд від шлюбу з актрисою Кім Бесінджер.

Ім'я та стать новонародженого малюка пара поки не називає.

До речі, менш ніж сім місяців тому у пари народився хлопчик, якого назвали Едуардо. Також Алек і Хіларія виховують семирічну Кармен, п'ятирічного Рафаеля, чотирирічного Леонардо і дворічного Ромео.

Раніше український телеведучий Сергій Притула поділився відео з кумедною реакцією своєї маленької доньки на фокус з водою.

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