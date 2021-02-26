Григорій Решетник вперше показав обличчя третього сина: "Наш Олександр" (фото)

Малюк народився 28 листопада минулого року

Український актор і ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник, який недавно став багатодітним батьком, вперше показав обличчя свого третього сина – Олександра.

Григорій разом із сином і дружиною Христиною прикрасив обкладинку журналу "Отдохни".

"Знайомтеся ближче, наш Олександр", – підписав фото Решетник в Instagram.

Григорій Решетник з дружиною та сином Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Малюк з'явився на світ ще восени минулого року – 28 листопада.

"Тепер я – багатодітний тато. У нас народився третій синочок! Він справжній красунчик! Я дякую своїй коханій дружині-героїні за цей подарунок! Мені здається, що відсьогодні я вмію літати", – ділився тоді емоціями Григорій.

Зазначимо, що Христина і Григорій виховують ще двох старших синів – Діму і Ваню.

Нагадаємо, Валерій Меладзе показав рідкісне фото з 17-річним сином від Альбіни Джанабаєвої.

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