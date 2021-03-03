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Супруга Болдуина назвала имя и пол их шестого ребенка. Пятый родился всего полгода назад!

Сегодня, 17:01

Пара стала родителями девочки

Недавно стало известно, что Алек Болдуин в седьмой раз стал отцом. Отметим, что его шестой ребенок родился всего полгода назад.

В своем Instagram-аккаунте супруга актера, Хилария Болдуин, опубликовала фото, а также рассекретила пол и имя малыша.

"Мы так любим нашу дочь Люси. Точно так же, как и твои братья и сестры, ты – мечта, которая воплотилась в реальность", – подписала фото Хилария.

Для нее Люси стала шестым общим ребенком с Алеком Болдуином. Также у актера есть старшая дочь – 25-летняя Айрленд от брака с актрисой Ким Бесингер.

Дочь Алека и Хиларии Болдуин – Люси
Дочь Алека и Хиларии Болдуин – Люси
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Отметим, что сын Алека и Хиларии, Эдуардо – их пятый общий ребенок. Мальчик родился 10 сентября прошлого года – всего полгода назад. Поэтому можно сделать вывод, что на этот раз супруги воспользовались услугами суррогатного материнства.

Алек и Хилария Болдуин с детьми
Алек и Хилария Болдуин с детьми
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Несмотря на новые инфоповоды, в Сети до сих пор обсуждают скандал с Хиларией Болдуин, которая, как оказалось, долгое время притворялась испанкой.

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