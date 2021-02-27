Відео дня: Сергій Притула показав доньці фокус і зняв її кумедну реакцію

Чесно сказати, ми теж злякалися

Український телеведучий Сергій Притула, який раніше розповів про дорогий подарунок від Маші Єфросиніної, поділився кумедною реакцією своєї маленької доньки на фокус із водою. Він зняв все на відео і виклав в соцмережі. Це найкраще, що ви побачите сьогодні.

Сергій Притула зізнався, що часто шукає в Інтернеті щось, чим можна порадувати дітей. Так, він повністю заповнив келих водою, поклав зверху дві серветки і перевернув келих. Вода не вилилася з посуду, що дуже здивувало 3-річну Соломію.

Мила й одночасно смішна реакція дівчинки вразила підписників Притули. Він же зазначив, що хоча дочка більше схожа на свою маму, деякі риси характеру точно перейняла від зіркового батька.

"Я теж з недовірою та певним острахом ставлюсь до чогось нового і незнайомого у житті. Але той конгломерат емоцій, які промайнули на обличчі Соломійки, вартує, щоб робити і далі подібні експерименти", – написав у пості Сергій.

Нагадаємо, що раніше Сергій Притула зворушливо привітав сина з днем народження.

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