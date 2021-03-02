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Брітні Спірс вперше за довгий час показала синів (фото)

Сьогодні, 09:50

У співачки є діти від шлюбу з Кевіном Федерлайном

Брітні Спірс, за долю якої переживають фанати з усього світу, і шукають таємні послання в її постах, поділилася фотографією зі своїми дітьми. У співачки є два сини від шлюбу з Кевіном Федерлайном, яких вона практично ніколи не показує в соцмережах.

В Instagram-акаунті 39-річної Брітні з'явився знімок, на якому вона зображена разом із 15-річним Шоном і 14-річним Джейденом.

Співачка Брітні Спірс з синами
Співачка Брітні Спірс з синами
Фото: instagram.com/britneyspears

"Як же летить час! Мої хлопчики вже такі великі! Це важко для будь-якої мами, але особливо для мами хлопчиків, – то, як швидко ростуть діти. Мені дуже пощастило, тому що мої діти – справжні джентльмени і дуже добрі", – написала в пості зірка.

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Спірс зазначила, що довгий час не публікувала фотографії хлопчиків, тому що вони не хотіли цього. Але тепер діти Брітні дозволили їй показати їх у себе на сторінці.

Нагадаємо, вже 12 років співачка знаходиться під опікою свого батька Джеймса Спірса після безлічі скандалів, пов'язаних з наркотиками. У 2020 році артистка намагалася домогтися права самостійно контролювати своє життя, але програла справу в суді.

Раніше ми писали, що бойфренд Брітні Спірс назвав її батька "повним дурнем".

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