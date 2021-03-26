Чоловік покійної Фріске вдруге став батьком: фото

У Дмитра Шепелєва народився син

38-річний російський телеведучий, чоловік покійної співачки Жанни Фріске, Дмитро Шепелєв, на якого батьки Фріске подали до суду, вдруге став батьком.

Радісною новиною Дмитро поділився в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фото з сином.

"Ласкаво просимо", – лаконічно підписав знімок телеведучий.

У Дмитра Шепєлєва народився другий син Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Про те, що нова кохана Дмитра, архітекторка Катерина Тулупова, чекає на дитину стало відомо на початку лютого цього року.

Для Дмитра і Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу з покійною Жанною Фріске – Платона і дочку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.

Дмитро Шепелєв з сином Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитро і Катерина познайомилися за цікавих обставин – їхні діти ходили в один дитячий садок.

Дмитро Шепєлєв та Катерина Тулупова Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/tulupova

Нагадаємо, минулого року Дмитро Шепелєв подав до суду на батьків покійної Жанни Фріске.

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