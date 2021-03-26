Чоловік покійної Фріске вдруге став батьком: фото
У Дмитра Шепелєва народився син
38-річний російський телеведучий, чоловік покійної співачки Жанни Фріске, Дмитро Шепелєв, на якого батьки Фріске подали до суду, вдруге став батьком.
Радісною новиною Дмитро поділився в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фото з сином.
"Ласкаво просимо", – лаконічно підписав знімок телеведучий.
Про те, що нова кохана Дмитра, архітекторка Катерина Тулупова, чекає на дитину стало відомо на початку лютого цього року.
Для Дмитра і Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу з покійною Жанною Фріске – Платона і дочку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.
Дмитро і Катерина познайомилися за цікавих обставин – їхні діти ходили в один дитячий садок.
Нагадаємо, минулого року Дмитро Шепелєв подав до суду на батьків покійної Жанни Фріске.
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